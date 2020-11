COVID-19: portée par la vague en faveur de l’achat local

Innover en pleine pandémie, c’est le pari que l’entreprise familiale Les Aliments 2000 a relevé en lançant sur le marché plusieurs nouveaux produits dans les derniers mois.

La PME, située dans le parc industriel de Saint-Augustin-de-Desmaures, près de Québec, a le vent dans les voiles depuis le début de la pandémie.

Avec la vague en faveur de l’achat local, l’entreprise spécialisée dans la transformation alimentaire a vu une augmentation significative de son chiffre d’affaires.

Au cours des derniers mois, elle a lancé sur le marché cinq nouvelles pizzas La Fabrique, une boule à pizza napolitaine vendue chez Costco et elle a revu ses emballages.

«Le succès des ventes, on ne croit pas à ça, honnêtement. On aurait lancé ça en dehors de la COVID et jamais on n’aurait fait ces chiffres-là», raconte Denis Giroux, président de l’entreprise.

Les Aliments 2000 fabrique dans son usine une variété de pâtes à tarte et à pizza qui sont vendues dans les supermarchés et aussi auprès des restaurateurs et des services alimentaires.

L’influence de Legault

«Toutes les chaînes d’alimentation sont en mode “produits du Québec”. Quand le premier ministre dit en conférence de presse qu’il faut encourager les entreprises d’ici, ça amène des retombées. On n’a pas trop de misère à se faire lister dans les chaînes d’alimentation comparativement à avant où c’était beaucoup plus long. Ça ne finissait plus», relate M. Giroux.

Il cite le cas d’une chaîne qui, en deux jours, a procédé à l’accréditation de ses produits, ce qui a permis aux Aliments 2000 de se retrouver dans le réseau de vente, alors que le référencement est un processus qui peut prendre plusieurs mois en temps normal.

Autre exemple, en septembre, l’entreprise est entrée chez Costco en Ontario, au Québec et dans les Maritimes, avec une nouvelle boule à pizza napolitaine qui offre beaucoup de potentiel sur le long terme.

«Depuis la COVID-19, on n’a jamais été aussi approché pour développer des nouveaux produits», souligne M. Giroux.

Marché en croissance

En plus de vendre dans les supermarchés, une part importante du chiffre d’affaires vient des restaurants et des services alimentaires qui achètent les boules à pizza de l’entreprise.

«Ce qui fonctionne dans les restaurants, ce sont les mets à emporter et la pizza marche à fond. Malgré tout ce qui arrive, notre chiffre d’affaires est en augmentation dans la restauration», indique Sébastien Giroux, vice-président marketing.

«On s’attendait à ce que ça baisse beaucoup dans la restauration parce qu’on a perdu des contrats avec des gros joueurs, mais en bout de ligne, on se rend compte que de plus en plus de restaurants achètent des boules à pizza, car ils rencontrent des problèmes de main-d’œuvre eux aussi», poursuit Denis Giroux.

En 2017, Les Aliments 2000 a investi 4,5 M$ pour acquérir une nouvelle usine de 35 000 pieds carrés et de nouveaux équipements automatisés dédiés à la transformation alimentaire.

Les nouvelles installations sont donc en mesure de supporter une augmentation de la production.

Près d’une cinquantaine de personnes travaillent pour l’entreprise, qui a été fondée en 1980 et qui commercialise des produits sous sa propre marque «Pâte 2000» et pour des marques privées.