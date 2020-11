Activités culturelles: quoi voir ce week-end

Voici quelques suggestions d’activités culturelles à faire ce week-end.

Closely, Beyries

Toute la sensibilité, toute la charge émotive qui émane des compositions de la musicienne québécoise Beyries est résumée dans le vidéoclip de Closely. La réalisatrice française Raphaëlle Chovin aurait difficilement pu mieux coller à cette mélodie nostalgique qu’en mettant en scène, dans ce court métrage en forme de road-movie, trois personnages unis par les mêmes souvenirs. Excessivement touchant et un joli prélude à l’album Encounter, disponible depuis vendredi.

- Cédric Bélanger

Le cinéma en mode virtuel

Si vous êtes mordu de cinéma français comme moi, le Festival Cinemania, qui bat son plein depuis mercredi, pourrait constituer un remède efficace pour échapper à la grisaille d’automne. Plus de 90 films francophones sont au menu et, exceptionnellement, en raison de la pandémie, cette généreuse sélection peut être entièrement consommée en ligne dans le confort de son salon. Parmi les titres incontournables, je vous recommande chaleureusement Été 85, le très beau nouveau film du cinéaste français François Ozon, mais aussi l’intrigant La Daronne, une comédie policière mettant en vedette Isabelle Huppert qui a cartonné dans les salles de l’Hexagone en septembre dernier.

▶ Où : festivalcinemania.com

- Maxime Demers

Un gars de Québec très divertissant

Dans la situation actuelle, le rire est presque essentiel et la pièce Le Gars de Québec, présentée, jusqu’au 28 novembre, en webdiffusion, est un très bon divertissement.

Le Théâtre La Bordée plonge dans le Québec des années 1950 avec une joyeuse comédie sur les pots-de-vin et la corruption politique. C’est joué très gros, c’est très bien filmé, c’est drôle, très dynamique et on assiste à de belles performances de comédiens.

▶ Où : bordee.qc.ca

- Yves Leclerc