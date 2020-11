Secrets de plateau: quand les acteurs exigent la lune!

Certaines célébrités méritent d’être qualifiées de «divas». Car, sur les plateaux de cinéma et loin des projecteurs, elles cessent de faire attention à leur image en ayant des exigences bien éloignées du sens commun. Voici cinq acteurs qui ont, avec un aplomb exceptionnel, demandé rien de moins que l’impossible... et qui l’ont souvent obtenu.

Ben Affleck et sa casquette...

Pour son rôle dans «Les apparences», l’acteur a eu deux demandes pour le moins surprenantes. La première a été de suggérer fortement au réalisateur David Fincher de choisir Emily Ratajkowski pour le rôle d’Andy, jeune femme avec laquelle son personnage a une aventure. Mais ce n’est pas tout. Ben Affleck est un fan de l’équipe de baseball des Red Sox et il estimait que le fait de porter une casquette des Yankees (l’équipe de New York) dans une seule scène du long métrage serait une trahison! Le temps que la question se règle avec le cinéaste – les deux hommes se sont finalement mis d’accord sur une casquette des Mets -, la production a été interrompue pendant plusieurs jours.

George Clooney et son jardin

Dans «Gravité», un film d’Alfonso Curaón, George Clooney tient le rôle de l’astronaute Matt Kowalski, commandant d’une mission de la navette spatiale. L’acteur apparaît à l’écran pendant environ une demi-heure, ce qui ne l’a pas empêché de vouloir plusieurs avantages. Par exemple, il a voulu qu’un jardin, un court de basketball ainsi qu’une cabine de plage soient construits près de la remorque qu’il occupait pendant le tournage. Oui, il a obtenu gain de cause.

Marlon Brando et tout!

Reconnu comme l’un des acteurs les plus difficiles de Hollywood, Marlon Brando n’a pas lésiné sur les requêtes. Pour «L’île du docteur Moreau», il a sommé la production de lui maquiller le visage en blanc pour toutes ses scènes extérieures, afin qu’une doublure puisse prendre sa place lorsqu’il n’avait pas envie de jouer. De surcroît, il a également voulu que Nelson de la Rosa, une personne de petite taille, soit constamment présente à ses côtés... comme accessoire!

Tom Cruise et ses sous-vêtements

L’acteur est connu pour pratiquer lui-même ses cascades les plus extrêmes. Rigoureux, sérieux au-delà de tout ce qu’on peut imaginer, Tom Cruise passe des années à s’entraîner pour une séquence spécifique des films de la franchise «Mission: Impossible». Et quand vient le temps pour le réalisateur de crier «moteur», il s’assure d’être au top de sa forme. Il appert que le top de sa forme consiste aussi à avoir les bons sous-vêtements pour effectuer ses scènes à haute teneur en adrénaline. Il demande donc à ce qu’on lui fabrique des strings dans une matière spéciale qui favorise sa liberté de mouvements. Apparemment, et d’après une source interrogée par le «Daily Star» britannique, «il veut que jusqu’à 50 strings soient constamment disponibles, car il veut toujours en avoir un propre pour chaque scène. On peut en rire, mais on peut aussi voir cela comme une forme de dévouement et de sérieux.»

Edward Norton et les scénarios

Pourquoi Edward Norton n’a-t-il pas conservé son rôle de Hulk dans les films subséquents de Marvel? S’il faut en croire un communiqué émis par la compagnie au moment de l’embauche de Mark Ruffalo pour le rôle dans le premier «Avengers», c’est parce que la décision «n’est pas basée sur des considérations monétaires, mais tire son origine dans le besoin de compter sur un acteur qui incarne la créativité et l'esprit collaboratif dont font preuve nos autres acteurs talentueux. "The Avengers" exige des acteurs qui s'épanouissent en travaillant au sein d'une équipe.» On murmure en effet qu’Edward Norton aurait émis plusieurs suggestions scénaristiques à Joss Whedon de manière un tantinet dictatoriale. Aïe!