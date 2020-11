[AUDIO] Voici 15 chansons francophones inspirées de l'automne

Inspirant, l’automne? Assurément, quand on constate le grand nombre de chansons qui ont été écrites sur cette période de l’année, synonyme de nostalgie, de mélancolie, de tristesse, mais aussi de romantisme et de paysages colorés... de quoi inspirer les paroliers! Puisque la grisaille et le temps froid semblent vouloir s’installer, nos journalistes discutent des chansons de la francophonie qui y sont consacrées.

Toune d’automne,

Les Cowboys Fringants

Sandra: Salut Raphaël! Je commence avec un goût musical qu’on a en commun, toi et moi: les Cowboys. Si la saison automnale et les émotions qu’elle amène leur ont inspiré plusieurs chansons (ils ont même un album intitulé Octobre), je reviens toujours à ce classique que je fredonne, qui porte le titre de notre playlist, et qui nous rappelle ironiquement «qu’la vie est parsemée de p’tites misères, faut pas t’en faire»...

À écouter du même artiste: L’hiver approche, Les feuilles mortes

Dehors novembre,

Les Colocs

Raphaël: On pourrait presque qualifier les Cowboys de groupe d’automne par excellence. Je poursuis avec une chanson très triste, pour ne pas dire bouleversante. Avec Dehors novembre, dernière chanson de l’album du même nom, Dédé Fortin faisait un peu ses adieux au public québécois. Novembre étant le mois des morts, cette pièce s’avère malheureusement appropriée avec la grisaille habituelle de cette période de l’année.

À écouter du même artiste: Juste une p’tite nuite, On va crever en attendant l’été (ou l’hiver)

Fin octobre, début novembre,

Isabelle Boulay

Photo d'Archives, Ben Pelosse

S: L’automne est malheureusement souvent synonyme de tristesse, de nostalgie, mais aussi de solitude, comme l’évoque cette magnifique chanson, très imagée, d’Isabelle Boulay. Mais n’y a-t-il pas une voix plus enveloppante que la sienne pour nous réconforter dans la froidure?

À écouter du même artiste: Chanson pour les mois d’hiver, Le banc des délaissés

Depuis l’automne,

Harmonium

Photo courtoisie

R: Restons dans la mélancolie. «Une chanson pour ici, pour nous dire qu’on a refroidi.» La voix unique de Serge Fiori résonne dans cette jolie pièce d’Harmonium qui se trouve sur l’album Si on avait besoin d’une cinquième saison. Loin d’être l’un des gros succès du groupe, ce morceau s’écoutera toutefois très bien lors des journées plus fraîches qui s’en viennent.

À écouter du même artiste: Si doucement, De la chambre au salon

Octobre,

Francis Cabrel

Photo Claude Gassian

S: Si, pour certains, l’automne est une saison mélancolique, ce n’est pas tellement étonnant qu’aux yeux de Francis Cabrel, l’automne, c’est... romantique. La poésie d’Octobre en fait foi. Il en parle au futur dans cette chanson, comme s’il avait hâte d’arriver aux jours froids pour en profiter à deux.

À écouter du même artiste: Hors-saison, Les beaux moments sont trop courts

Automne,

Alexandra Stréliski

Photo courtoisie

R: Vas-tu me parler encore si je t’avoue que je ne connaissais pas cette très belle chanson de Cabrel? Parlant de romantisme, j’ai envie de suggérer une pièce instrumentale au piano, gracieuseté d’Alexandra Stréliski. Se trouvant sur son premier album, Pianoscope, sorti en 2010, la simplement intitulée Automne est empreinte de douceur et de beauté.

À écouter du même artiste: Changing Winds, Bourrasques

Chanson d’automne,

Charles Trenet

S: Je n’ai pas le choix de te pardonner, car je m’en veux aussi de ne pas connaître ce morceau de Stréliski! Sa douceur est un véritable baume. Connaissais-tu Chanson d’automne? Ce n’est pas d’hier que la saison morte inspire les paroliers. Ce célèbre poème écrit en 1866 par Paul Verlaine est devenu une chanson mise en musique par Charles Trenet, et reprise par Georges Brassens et Léo Ferré.

À écouter du même artiste: Le retour des saisons, Dans les rues de Québec

Songe d’automne,

Django Reinhardt

R: Bon, on est deux en deux. Je ne connais pas non plus Chanson d’automne! Je commence à me sentir inculte, haha! Je poursuis avec une autre pièce instrumentale d’une autre légende: le Belge Django Reinhardt. En écoutant Songe d’automne, on ne peut que se laisser aller à rêvasser.

À écouter du même artiste: Minor Swing, Brazil

L’été indien,

Joe Dassin

S: Moi, je me suis laissée aller à rêvasser à l’été indien, après la grisaille des derniers jours. Mon souhait a été exaucé, on se trouve en plein dans ce petit extra-estival, «qui n’existe que dans le nord de l’Amérique», chante Joe Dassin.

À écouter du même artiste: Chanson triste, L’Amérique

Les gelées de novembre,

Maude Audet

Photo Chantal Poirier

R: Que serait une liste de chansons sans le bon vieux Joe Dassin? Je poursuis avec une auteure-compositrice qui gagne à être connue: Maude Audet. Sur la très belle Les gelées de novembre, qui se trouve sur son plus récent album, Tu ne mourras pas, elle chante ce que l’on présume être une pièce pour ses jeunes enfants.

À écouter du même artiste: Dans le ruisseau, Gallaway Road

Le temps des pommes,

Les Rats d’Swompe

Photo courtoisie

S: Si on est depuis le début dans la belle poésie, je t’envoie ici une suggestion plutôt rigolote. Une chanson trad sur le temps des pommes? Pourquoi pas! Les Rats d’Swompe ont été inspirés par l’activité automnale par excellence.

À écouter du même artiste: La dernière bûche, Medley du violoneux

Automne,

Éli et Papillon

Photo courtoisie

R: On est dans un autre registre, en effet! J’y vais maintenant dans un genre pop avec le duo Éli et Papillon, l’ancien projet de la chanteuse Éli Rose. Une chanson de séparation durant «le temps qui grisonne» sur une musique entraînante, pourquoi pas?

À écouter du même artiste: Vertige (Éli Rose), Ensemble

La lune d’automne

Michel Rivard

S: Les adieux en temps de grisaille, ce n’est jamais évident. Mais tiens, écoute ce grand succès de Rivard, rempli de nostalgie, certes, mais aussi de beaucoup d’espoir. Un classique tellement réconfortant.

À écouter du même artiste: La maison froide, Ramenez-moi dans ma ruelle

Blouse d’automne,

Plume Latraverse

R: D’une légende à une autre. Après Rivard, je termine mes suggestions avec notre seul et unique Plume Latraverse. Dans Blouse d’automne, le chanteur se fait poète avec de très belles lignes sur cette saison: «C’est l’aventure solitaire/ Qui s’emmitoufle et qui se terre dans sa masure/ Une fois que l’été a été/ Feu de fleurs, fumée envolée nature»

À écouter du même artiste: Chambre à louer, Pommes de route

C’est en septembre,

Gilbert Bécaud

Photo AFP

S: Assurément, l’automne est sous le signe de la nostalgie, et ça se reflète dans nos choix. Quoi de plus rassurant que de se conforter dans des succès souvenirs? Mon dernier choix le prouve encore, avec un morceau de Gilbert Bécaud. Allez, tamise les lumières, allume une bougie, fais-toi un chocolat chaud, et attendons le retour du printemps avec ces beaux airs!