Trump se fout de Joe Six-Pack

Tout le monde (dont votre humble serviteur) y va de sa petite analyse pour expliquer pourquoi autant d’Américains ont voté pour Donald Trump.

Le Grand Orange parle au nom des « perdants de la mondialisation », les Joe Six-Pack qui ont perdu leur boulot lorsque l’usine où ils travaillaient s’est relocalisée en Inde, les ouvriers qui ne se reconnaissent plus dans le discours bobo des démocrates, etc.

Bref, Super Donald à la rescousse du petit travailleur.

SA BEDONESSE

Je pense que cette analyse est juste.

Joe Six-Pack n’est pas aveugle, il voyait bien que Trump avait un boulon de lousse, que l’ascenseur ne se rendait pas jusqu’au dernier étage et que la lumière n’était pas allumée dans toutes les pièces.

Mais il s’est dit : « Personne d’autre ne parle pour moi, alors je vais me boucher le nez et voter pour Bozo le clown. Ça sera ma façon de faire un gros F*** You au système ! »

Donc, oui, Joe Six-Pack s’est tourné vers Trump en se disant : « Cet homme, si weirdo soit-il, va m’aider... »

Mais cet amour est-il réciproque ? Trump s’intéresse-t-il vraiment au sort de Joe Six-Pack ? Plus ça va, plus j’en doute.

Je parlais de ça avec Emmanuelle Latraverse sur les ondes de Qub radio, l’autre jour.

« Je crois qu’il a plus instrumentalisé Joe Six-Pack et ses amis qu’il ne les a aidés », m’a-t-elle dit.

En d’autres mots : Trump n’a pas servi la cause des perdants de la mondialisation.

Il s’est servi d’eux pour faire avancer sa propre cause.

Plus j’y pense, plus je crois qu’Emmanuelle a raison.

Il n’y a qu’une seule et unique chose qui compte pour The Donald : lui.

Sa Carrière. Sa Gloire. Son Génie. Son Héritage. Sa place dans l’Histoire.

Sa Sérénissime Bedonesse.

Le reste, il s’en contrefiche.

SI ÇA FONCTIONNE...

Il y a une expression anglaise que j’aime bien : « Whatever Works ».

« Je vais utiliser tout ce qui peut m’aider, même les stratégies les plus débiles... »

Il me semble que ça fitte parfaitement avec Trump.

Je ne suis pas croyant, mais je vais me faire photographier aux côtés d’une évangéliste complètement siphonnée, car ça va m’attirer les votes d’une certaine clientèle.

Je me fous complètement des théories débiles de QAnon, je ne comprends rien à ce qu’ils disent, mais je vais multiplier les clins d’œil dans leur direction, car ça va m’attirer les votes d’une certaine clientèle.

Je suis multimillionnaire et je me fous complètement de Joe Six-Pack et de ses amis, mais je vais me présenter comme leur Sauveur, car ça va m’attirer les votes d’une certaine clientèle.

Etc., etc.

Trump ramène tout à lui.

Il faut compter chaque vote dans les États où je suis en avance. Il faut cesser de compter les votes dans les États où je traîne de l’arrière.

Les gens de Fox News sont géniaux, car ils m’encensent. Les gens de Fox News sont stupides, car ils me critiquent.

L’homme n’a aucune conviction, il peut dire une chose et son contraire dans la même minute, louanger un de ses collaborateurs le matin et le traiter de tous les noms le soir.

Le cynisme à l’état pur.