Un commentateur de CNN pleure en direct après l’annonce de la victoire de Biden

Le commentateur politique Van Jones, figure bien connue de la chaîne CNN, n’a pu retenir ses larmes après l’annonce de la victoire du démocrate Joe Biden, samedi.

En ondes, l’ancien conseiller du président Barack Obama était très ému et avait de la difficulté à contrôler ses émotions.

«C’est plus facile d’être un parent aujourd’hui, d’être un père. C’est plus facile de dire à ton enfant que la vérité compte et qu’une bonne personne compte», a-t-il commenté, la voix nouée, quand le chef d’antenne Anderson Cooper lui a demandé sa réaction à la suite de la victoire de Joe Biden et de sa colistière Kamala Harris.

Puis, M. Jones, 52 ans, a essuyé ses larmes et a dit que la situation sera plus facile pour les minorités, dont il fait partie, et pour les gens qui ont souffert ces quatre dernières années pendant la présidence Trump.

Il est revenu notamment sur la mort tragique de l’Afro-américain George Floyd, tué le 25 mai dernier par un policier blanc qui l’a étouffé avec son genou lors d’une interpellation à Minneapolis, au Minnesota.

«Il n’y a pas que George Floyd: beaucoup de gens ont ressenti qu’ils ne pouvaient pas respirer», a dit M. Jones.