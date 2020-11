Un (très) grand pinot américain pour souligner la semaine électorale

Même si le vainqueur n’est toujours pas connu, rien ne nous empêche de souligner cette semaine un peu folle d’élections aux États-Unis.

Pour marquer ce moment historique, mon choix s’est arrêté sur ce magnifique pinot noir de la vallée de Santa Maria, qui se trouve au nord du comté de Santa Barbara, en Californie. Le climat suffisamment frais y est parfait pour le pinot noir. De son côté, Jim Clendenen est considéré comme l’un des pionniers de la région. Il s’y est installé à partir de 1982 et a depuis planté 58 acres de vignes. Ses vins sont reconnus comme parmi les plus élégants et les plus caractéristiques de cette très jolie région. La cuvée Knox Alexander, du nom de son fils, provient des meilleures parcelles du domaine.

Au-delà du poids monstrueux de la bouteille (pour le souci de l’empreinte carbone, on repassera), on est tout de suite happé par l’intensité et la complexité des parfums: cerise, griotte, sauge, fumée, terre humide, bonbon anglais. Le boisé élégant se fait sentir et reste superbement intégré au côté fruité du vin. Ça se confirme en bouche avec une matière riche et finement veloutée, une franche acidité, puis une finale longue et délicate. À mon sens, un vin plus facile d’approche que sa grande sœur, la cuvée Isabelle (aussi offerte à la SAQ au même prix – Code SAQ 14558873 – ★★★★) qui semble sur la retenue actuellement. Ce n’est pas donné, j’en conviens. Je vous encourage donc à essayer son pinot noir «de base» (39,50$ – Code SAQ 11604192) dont le nouveau millésime devrait (on l’espère) arriver sous peu au Québec, tout comme ses blancs qui se démarquent pour le mieux.

Au Bon Climat, Pinot Noir Knox Alexander 2015, Santa Maria Valley, États-Unis

85,25$ - Code SAQ 14558865 – 13,5% - n.d. g/L

★★★★ $$$$$

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel