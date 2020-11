Une finale en double pour Félix Auger-Aliassime

À défaut de connaître du succès en simple cette semaine, le Québécois Félix Auger-Aliassime a atteint la finale en double au Masters de Paris-Bercy, samedi.

Auger-Aliassime et son partenaire polonais Hubert Hurkacz sont venus à bout des quatrièmes têtes de série, le Brésilien Marcelo Melo et le Polonais Lukasz Kubot, par un pointage de 6-2, 1-6 et 10-5.

C’est la première fois que «FAA» accède à une finale en double sur le circuit de l’ATP depuis le début de sa carrière, après six participations en solo.

Durant leur parcours vers la finale, Auger-Aliassime et son acolyte ont notamment surpris, jeudi, les grands favoris de cette compétition de double, soit l’Argentin Horacio Zeballos et le Colombien Robert Farah.

En début de semaine, le Québécois avait été éliminé dès le premier tour à Paris, en simple, par le Croate Marin Cilic.