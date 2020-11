Une vraie histoire

Ce qui vient de se passer aux États-Unis dépasse hypocritement l’entendement. À son assermentation, il y a 4 ans, je me pinçais. Je l’écoutais et, quand je l’observais, je croyais rêver.

La phrase la plus grave que l’on entendait peu après son élection, c’était : « Il ne se rendra pas à la fin de son mandat. »

Je l’ai cru aussi. Sinon, les plus savants sortaient des morceaux de la constitution et avançaient qu’il allait être destitué.

Mais non. Donald Trump a tout traversé. Comme un bandit, comme un menteur, comme un bouffon.

Il a défié ses propres institutions, il a congédié ceux qui osaient avancer l’ombre d’un désaccord et il a géré la pandémie comme un triste imbécile et irresponsable.

La clôture du Mexique (supposément payée par les Mexicains), presque la guerre avec la Corée du Nord, la baboune à Angela Merkel, les remontrances aux Chinois, il a traité Justin Trudeau de ti-cul et la vie continue. Entre deux matchs de golf, où il a la réputation de tricher comme dans la vie, il déversait allègrement et sans filtre son venin sur les réseaux sociaux.

Ce phénomène qui paie 700 $ d’impôt par année et qui est l’auteur de milliers de fausses déclarations est encore indécollable comme la plus rebelle des taches et, même s’il est bel et bien et mathématiquement battu, éliminé, il continuera de protester, de provoquer et de contester. Et le plus étonnant est que presque la moitié de ce pays mélangé a tout de même voté pour lui avec sa couette et ses cravates trop longues.

Depuis son bureau de New York, il continuera de japper, de haranguer et il aura toujours ses partisans. De grands États de vrai monde étaient prêts à lui confier quatre autres années de pitreries, de comédie. Il ne s’agit pas ici d’un petit pays sous-développé mais bien des États-Unis d’Amérique d’une population de 330 millions de personnes dites intelligentes, évoluées et leaders du monde.

Y a-t-il quelque chose que je n’ai pas compris ? Ça doit !

DOUBIDOU

Plusieurs se demandent si Biden se rendra à la Maison-Blanche. D’autres se demandent s’il se rendra au mois de janvier.

Toi, Serge Savard, quand tu magasines du golf, t’es pas capable d’aller chez Golf Town comme tout le monde ?

Nouveau proverbe américain. « Vaut mieux penser le changement que changer le pansement. »

Petit Papa Noël. Quand tu descendras du ciel, n’oublie pas ta caisse de Purrel.

À la commande à l’auto d’un resto, faisant une blague, Marc Hervieux a demandé ce qu’il voulait en chantant. Il a brisé le plexiglas.

Suivez en direct l’évolution du virus. Il sortira de la Maison-Blanche le 20 janvier.

Est-ce que les perdants à Loto-Québec sont tous du même groupe sans gain ?

Pour Denis Bernard, lune n’empêche pas l’aube.

Curieux ! C’est lorsqu’on ne partage pas l’avis de quelqu’un que les avis sont partagés. Ah bon !

Bizarre ! Le 31 mai est la journée sans tabac, alors que le lendemain est le premier joint.

Étrange ! Aujourd’hui des ordinateurs demandent à des humains de prouver qu’ils ne sont pas des robots.

