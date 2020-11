A Hong Kong, des juges dans le collimateur des pro-Pékin

L’acquittement à Hong Kong de dizaines de manifestants pro-démocratie a suscité une réaction violente des pro-Pékin qui appellent à une refonte du système judiciaire de l’ancienne colonie britannique, jusqu’ici réputé pour son indépendance.

La plupart des critiques émanent des proches du pouvoir en place à Hong Kong, exaspérés par les récents acquittements ou par les peines qu’il jugent trop clémentes prononcées à l’encontre des manifestants.

Le système judiciaire indépendant de Hong Kong a largement contribué à faire du territoire semi-autonome une grande place financière.

Il contraste avec celui en vigueur en Chine, où les tribunaux sont étroitement contrôlés par le parti communiste.

Avec la volonté de Pékin de reprendre en main Hong Kong après des mois de manifestations monstres et souvent violentes en faveur de la démocratie, les magistrats se retrouvent régulièrement sous le feu croisé de cette fracture politique.

Ta Kung Pao et Wen Wei Po, deux journaux hongkongais pro-Pékin; sont à la tête de ce mouvement.

Ils ont notamment publié des articles raillant les «juges jaunes» - la couleur associée au mouvement pro-démocratie - et appelant à une réforme du système judiciaire.

D’importantes figures politiques pro-Pékin ont rallié ce mouvement, estimant notamment que certains juges ont fait preuve de partialité et appelant à des peines plus sévères.

En octobre, sur un mur de la ville, un graffiti écrit en chinois prétendait que «La police a arrêté des gens mais ce +clébard de juge+ les a relâchés».

Ce message visait Stanley Ho, un ancien magistrat qui a récemment acquitté deux personnes, accusées de violences à l’encontre des forces de l’ordre.

M. Ho a reproché à deux policiers qui témoignaient d’avoir «menti pour couvrir des mensonges» et estimé que la force déployée était «totalement inutile».

La conseillère de district Jocelyn Chau était l’une des deux prévenus acquittés. Aujourd’hui, elle demeure en colère après avoir vécu l’épreuve d’un procès et de mois passés en liberté sous caution.

«Cette longue attente, la pression des proches lors du procès, sont des souffrances inutiles», affirme-t-elle à l’AFP.

«Pourtant, cela n’a aucune conséquence sur les policiers qui ont menti».

Un sentiment partagé par Lee Sheung-chun, accusé d’avoir agressé la police et finalement acquitté.

Pression politique

«L’année écoulée a été triste, anxiogène et éprouvante», témoigne cet employé de 32 ans qui, pendant un an en liberté sous caution, a été soumis à un couvre-feu et privé de passeport.

Ses avocats ont trouvé une vidéo qui contredisait la version de la police et un magistrat a jugé non fiable le témoignage de trois policiers devant le tribunal.

Dans au moins 27 affaires liées aux manifestations, les magistrats ont rejeté les témoignages et les preuves de la police, selon un décompte effectué par l’AFP à partir d’articles de presse.

Les jugeant peu fiables, contradictoires ou non crédibles, ils ont prononcé un acquittement.

A ce jour, aucun policier n’a fait l’objet de mesures disciplinaires après avoir témoigné à la barre.

Un porte-parole de la police a affirmé que toute plainte concernant le comportement d’un policier sera traitée «de manière équitable et impartiale».

Sur plus de 10 000 personnes arrêtées depuis le début des manifestations, quelque 2.300 cas ont fait l’objet de procédures judiciaires, aboutissant à ce jour à 331 condamnations, selon les chiffres de la police.

Les poursuites ont été abandonnées dans 42 cas et 65 acquittements ont été prononcés.

Antony Dapiran, un avocat hongkongais auteur de livres sur le mouvement prodémocratie, estime que ces acquittements sont la preuve que les tribunaux font leur travail.

«Ces affaires montrent à la fois la pression politique que doivent subir les procureurs pour que chaque affaire soit traduite devant les tribunaux (...) et l’indépendance du pouvoir judiciaire de Hong Kong qui continue à les rejeter», explique-t-il à l’AFP.

«Cependant, inévitablement, cela va conduire à de nouvelles attaques de la part de Pékin et ses partisans contre ce système judiciaire indépendant».

Les juges sont également décriés par des pro-démocratie, notamment sur les réseaux sociaux, mais aucune figure de l’opposition n’a appelé à une refonte du système judiciaire.

La semaine dernière, la cheffe de l’exécutif hongkongais Carrie Lam a fustigé ses «attaques injustifiées» à l’encontre des juges et appelé à respecter leurs décisions.