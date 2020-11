Attentisme au Mexique après l’annonce de la victoire de Biden

Le Mexique a adopté une posture attentiste après l’annonce de la victoire de Joe Biden qui pourrait, si elle se confirme, l’amener à repenser ses liens avec son voisin américain, notamment sur le volet commercial.

« Nous avons une très bonne relation avec les deux candidats », a déclaré samedi à des journalistes le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador (AMLO) en optant pour la « prudence » tant que les questions légales liées au déroulement du vote et au dépouillement n’étaient pas réglées aux États-Unis.

« Le président Donald Trump a été très respectueux à notre égard. Nous avons passé de très bons accords et nous le remercions parce qu’il ne s’est pas ingéré dans nos affaires », a rappelé AMLO.

« Il en va de même » avec Joe Biden, a ajouté le président à coloration gauche-populiste.

De fait, durant la présidence Trump, Mexico et Washington ont consolidé leurs relations commerciales, sans que leurs divergences sur la délicate question migratoire ne les compromettent.

De l’avis d’experts, le démocrate Biden pourrait bien entraver le lien commercial crucial ou prendre ses distances avec son homologue mexicain du fait de sa proximité avec Donald Trump.

La politique d’immigration ne devrait pas en revanche être bouleversée en cas de confirmation de la victoire de Biden, car même si ce dernier annule la construction du mur frontalier promis par Trump, les restrictions sévères contre l’immigration sans papiers seront maintenues, estiment les experts.

« Le gouvernement mexicain actuel se trouve dans une position inconfortable », estime Miguel Angel Jimenez, analyste politique auprès du Conseil mexicain des affaires internationales (COMEXI).

Des accords importants

Le président républicain avait remporté l’élection de 2016 avec un discours anti-immigrants dans lequel il avait qualifié les Mexicains de « violeurs », « criminels » et « fournisseurs de drogue ».

« Une rhétorique anti-mexicaine très désagréable, mais de facto, des accords importants ont été conclus », constate pour l’AFP M. Jiménez.

Selon lui, « les relations avec les démocrates ont toujours été fraîches et l’on peut s’attendre à une plus grande distance de la part de Biden ».

Dans son histoire récente, le Mexique a toujours obtenu davantage de la part des républicains, comme l’amnistie en matière d’immigration accordée par Ronald Reagan ou l’accord de libre-échange (ALENA) que George Bush père a négocié et qui a été signé, avec une certaine résistance, par le démocrate Bill Clinton en 1994, explique encore M. Jiménez.

Lopez Obrador, pourtant rétif aux voyages à l’étranger, s’était précipité à Washington pour rencontrer Trump en juillet dernier, en pleine campagne électorale américaine, une visite perçue par les experts comme une erreur puisqu’AMLO est apparu dans une vidéo de campagne du républicain.

« Lopez Obrador est étroitement associé à Trump. Avec Biden, il pourrait essuyer un revers politique », met en garde Gabriela Siller, analyste à la Banco Base.

« Nouveaux défis »

Jeffrey Davidow, ancien ambassadeur de Bill Clinton au Mexique, liste les ressemblances entre les deux hommes : mépris des institutions, des droits de l’homme et du travail, de l’environnement, des médias.

« Une présidence Biden soulèvera de nouveaux défis et opportunités que le Mexique et son président devront gérer plus habilement qu’avec Trump », écrit Davidow dans le quotidien Reforma.

La renégociation de l’accord commercial (T-MEC) entre les États-Unis, le Canada et le Mexique a été le point d’orgue de la relation entre AMLO et Trump, « un accord vivement critiqué par Kamala Harris », la colistière de M. Biden, rappelle Gabriela Siller.

Les États-Unis sont le principal partenaire commercial du Mexique, puisqu’ils sont destinataires de plus de 80 % de ses exportations.

En 2019, Trump a menacé d’imposer des droits de douane sur ces exportations si Mexico n’arrêtait pas la vague de migrants centraméricains.

Pour María París, experte en migration au Colegio de la Frontera Norte à Tijuana (nord-ouest), la possibilité que Biden assouplisse la politique migratoire américaine est exclue.

Elle assure que depuis 1996 et 1997, l’immigration clandestine a été criminalisée et que ce durcissement n’a pas cessé.

« L’administration Obama a été plus sévère sur le nombre d’expulsions, mais sans la résonance médiatique ou la cruauté de Trump », relève Mme Paris.

Elle ajoute que, pour éviter la confrontation avec Trump, López Obrador a fait des concessions « douteuses », comme accepter que les demandeurs d’asile aux États-Unis patientent au Mexique.