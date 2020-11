Bush félicite «le président élu», rassure les Américains sur la légitimité de l'élection

L’ancien président des États-Unis George W. Bush a félicité dimanche le président élu Joe Biden et sa colistière Kamala Harris pour leur victoire aux élections obtenue la veille.

«J’ai parlé avec le président élu des États-Unis, Joe Biden, a indiqué Bush dans un communiqué, selon le USA Today. Je lui ai fait part de mes félicitations les plus chaleureuses et l’ai remercié pour le message patriotique qu’il a livré hier soir [samedi].»

Statement by President George W. Bush: https://t.co/Bsbv8k1nho pic.twitter.com/O7CLtEvxk0 — George W. Bush Presidential Center (@TheBushCenter) November 8, 2020

L’ancien représentant du parti républicain n’est pas étranger aux courses serrées pour la présidence. En 2000, sa bataille avec le démocrate Al Gore avait été longue de plus d’un mois, et confirmée par une différence de seulement cinq grands électeurs.

«Bien que nous ayons nos différences politiques, je sais que Joe Biden est une bonne personne, qui a mérité l’opportunité de mener et d’unifier notre pays, a poursuivi Bush. Le président élu a réitéré que même s’il s’alignait pour les démocrates, il gouvernerait pour tous les Américains.»

Lors des deux dernières élections, en 2016 et en 2020, George W. Bush a placé sa confiance envers Donald Trump. En bon joueur, il a congratulé le 45e président pour sa «campagne âprement menée» et pour avoir obtenu la voix de plus de 70 millions d’Américains.

Finalement, Bush a mentionné que les défis seraient nombreux pour Biden et Harris lors de leur terme, à commencer par le recomptage des votes annoncé par le président Trump, qui n’a toujours pas concédé la victoire à son adversaire démocrate.

«[Trump] a le droit de demander un recomptage et d’intenter des mesures légales, et que chaque problème sera convenablement abordé. Le peuple américain peut avoir confiance que cette élection a été juste, que son intégrité sera confirmée et que son résultat sera clair», a conclu l’ex-président.