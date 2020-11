De dernier à... premier!

Trente-deux ans après la consécration obtenue par son père Bill, Chase Elliott a été couronné champion de la Coupe NASCAR pour la première fois de sa carrière à l’issue d’une brillante victoire dimanche sur l’ovale de Phoenix, en Arizona.

Le pilote originaire de la Géorgie, qui avait assuré sa place en finale lors de l’ultime ronde qualificative la semaine précédente à Martinsville, devient, à 24 ans et 11 mois, le troisième plus jeune pilote de l’histoire à être titré dans la discipline-reine du stock-car américain, après Bill Rexford (1950) et Jeff Gordon (1995).

La journée avait pourtant mal commencé pour Elliott qui devait s’élancer de la position de tête pour cette 36e et dernière étape de la saison.

Mais une pénalité, imposée en raison d’une voiture jugée non conforme lors de l’inspection technique, l’a relégué en queue de peloton lorsque le signal du départ a été donné.

Photo courtoisie, NASCAR

« C’est irréel »

Le nouveau monarque a pu se faufiler par la suite pour se hisser au premier rang aux moments opportuns.

Elliott a mené 153 des 312 tours de la course, mais surtout les 43 derniers où il s’est assuré de maintenir un écart suffisamment important pour devancer ses trois rivaux dans la course au titre, soit Brad Keselowski, Joey Logano et Denny Hamlin, qui l’ont suivi dans l’ordre au fil d’arrivée.

« Ce que je vis est irréel, a déclaré Elliott à sa sortie de voiture. Je ne peux croire que je suis champion en NASCAR. J’ai beaucoup de monde à remercier. Ma famille a évidemment joué un rôle important dans ma carrière et dans la conquête de mon premier championnat.

« Je veux aussi rendre hommage au propriétaire de l’équipe [Rick Hendrick], qui m’a donné la chance de me faire valoir au sein d’une organisation de premier plan. Je lui suis très reconnaissant. »

Bill et Chase Elliott deviennent le troisième duo père-fils à être sacré champion en Coupe NASCAR après les exploits de Lee et Kyle Petty ainsi que ceux de Ned et Dale Jarrett.

Elliott, qui célébrera ses 25 ans le 28 novembre, est devenu, depuis la retraite de Dale Earnhardt fils en 2018, le pilote le plus populaire en NASCAR.

Il procure à son écurie, Hendrick Motorsports, et à la marque Chevrolet un premier championnat depuis 2016 quand Jimmie Johnson a remporté son septième et dernier titre dans la spécialité.

Ce même Johnson a mis un terme, dimanche, à son brillant parcours de pilote à temps plein dans la discipline-reine du NASCAR en terminant au cinquième rang.

Photo courtoisie, NASCAR

La logique est respectée

Pour la première fois de l’histoire, cette grande finale a été présentée à Phoenix, qui a pris la relève du complexe de Homestead, en Floride.

Mais ce changement d’adresse n’a rien changé.

Depuis 2014, c’est par une victoire que les pilotes ont remporté leur championnat respectif, même si terminer premier ne leur était pas essentiel. Il suffisait plutôt de devancer les trois autres finalistes au fil d’arrivée.

Kevin Harvick (2014), Kyle Busch (2015 et 2019), Jimmie Johnson (2016), Martin Truex Jr. (2017) et Joey Logano (2018) ont tous gagné la course décisive pour soulever le précieux trophée de champion.

L’histoire se répète...

En 1988, les Lakers de Los Angeles (au basket-ball) et les Dodgers de Los Angeles (au baseball) ont tous les deux remporté des championnats dans leur discipline respective.

Or, c’est au cours de cette même année que Bill Elliott s’est imposé en Coupe NASCAR. L’histoire s’est répétée en 2020.

« J’imagine que les planètes étaient alignées pour que mon fils gagne le titre, a dit son père. Je suis fier de lui, mais n’allez pas croire que ç’a été une partie de plaisir. S’il n’avait pas gagné la semaine précédente à Martinsville, jamais il n’aurait savouré son premier titre. »