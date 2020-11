Des caméras interdites chez les Jets?

L’Association des joueurs de la NFL pourrait entreprendre des recours contre les Jets de New York et la ligue relativement à la présence possible de caméras cachées à l’intérieur du vestiaire de cette équipe au site d’entraînement situé à Florham Park, au New Jersey.

Le réseau ESPN a rapporté samedi que le syndicat fouillait le dossier après une plainte déposée sur sa table par des joueurs des Jets au cours des dernières semaines. Ceux-ci prétendent que des caméras de surveillance ont été dissimulées à l’intérieur de détecteurs de fumée, comme indiqué par le quotidien New York Daily News.

Si elle considère que le tout contrevient aux règles fixées par la convention collective, l’Association examinera ses options vis-à-vis les deux organisations concernées. De leur côté, la NFL et les Jets n’estiment pas être dans le tort. Le club a mentionné au journal local que les joueurs étaient au courant de la présence d’appareils, ce que certains d’entre eux semblent nier.

Aussi, le syndicat avait contacté la NFL pour l’informer de la problématique à la fin octobre. Même s’il a admis qu’effectivement des caméras se trouvent dans le vestiaire, le circuit Goodell les considère comme légitimes, puisque les athlètes ont été avisés, selon ses dires.

La formation new-yorkaise éprouve des ennuis sur le terrain, ayant perdu ses huit premiers matchs de la campagne.