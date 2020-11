Des cours d’initiation aux écrans dès le primaire

Des cours d’initiation à la technologie devraient être obligatoires dès le primaire, selon l’organisme, qui en fait la demande formelle au gouvernement.

L’organisme à but non lucratif œuvrant depuis 2011 à mettre en place des programmes de prévention et de sensibilisation dans les domaines de la cyberdépendance et la cyberintimidation a constaté une dégradation des comportements liés « aux écrans » au fil des années.

En réaction à ce phénomène, Cathy Tétreault, la directrice générale de l’organisme, lancera prochainement une pétition en ligne demandant à Québec l’instauration de cours destinés à initier aux « écrans » les élèves des écoles primaires.

Elle souhaite que la demande crée autant d’écho que celle qu’elle avait lancée en 2014 pour l’implantation de cours à l’éducation à la sexualité alors que la députée d’Hochelaga-Maisonneuve à l’époque, Carole Poirier, avait déposé sa pétition à l’Assemblée nationale.

« Depuis 2015, on commence à me demander mon expertise pour des classes d’écoles primaires. Les plus jeunes font face plus rapidement à des problèmes de comportements ou des troubles liés à l’utilisation des jeux ou des réseaux sociaux », explique Cathy Tétrault.

Cette dernière est désormais invitée à donner des ateliers de sensibilisation à des classes de maternelle et de première année du primaire qui dénombre déjà quelques cas de surutilisation.

« Sur le terrain, je le vois, je l’entends et j’offre des services parce qu’il manque d’informations et un mode d’emploi », a-t-elle affirmé.

Un rapport de 2019

La Chaire de recherche du Canada sur les technologies de l’information et de la communication en éducation a publié en avril 2019 le rapport « Cadre de référence de la compétence numérique » mandaté par le ministère de l’Éducation.

Selon le titulaire de la Chaire, Thierry Karsenti, le document de référence supporte dès l’introduction la proposition de Cathy Tétreault.