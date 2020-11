Félix Auger-Aliassime triomphe en double

Sauvant cinq balles de match, le Québécois Félix Auger-Aliassime et son coéquipier polonais Hubert Hurkacz ont remporté la finale de double du Masters de Paris-Bercy. Ils ont défait Mate Pavic et Bruno Soares 6-7 (3), 7-6 (7) et 10-2 au super bris d’égalité, dimanche à Paris.

La paire gagnante a évité le bris lors du dernier jeu de la deuxième manche pour forcer la tenue d’un bris d’égalité. Au cours de ce bris, ils ont effacé un retard de 3-6 pour égaler le duel à une manche partout contre les deuxièmes têtes de série.

Il s’agit ainsi d’un tout premier titre en carrière sur le circuit de l’ATP pour «FAA», 251e raquette mondiale en double, qui ne disputait qu’un deuxième tournoi en compagnie de Hurkacz (180e).

«C'est seulement notre deuxième tournoi en commun, c'est inattendu, a dit Auger-Aliassime au terme de la rencontre, selon le site officiel du tournoi. J'ai pris beaucoup de plaisir, Hubert sourit toujours et c'est un mec super. On se connaissait déjà un peu depuis les juniors. Cette semaine, on a joué de mieux en mieux, on a eu beaucoup de chance, c'est le double!»

«Ils ont joué [d’une façon] incroyable au début, nous sommes très contents de gagner, a ajouté Hurkacz. On ne s'attendait pas à gagner. C'est une belle surprise!»

Auger-Aliassime s’était incliné dès la première manche en simple. Le Croate Marin Cilic l’avait vaincu.