La petite histoire du succès mondial de LOL:)

L’émission LOL:) a essuyé de nombreux refus avant d’atterrir en ondes à TVA, le 27 février 2011. L’idée «de fou» d’une série sans dialogue, aujourd’hui diffusée dans 148 pays, a germé il y a plus de 15 ans dans les deux têtes au-dessus du projet, Pierre Paquin (créateur et réalisateur) et Denis Savard (producteur), qui travaillaient ensemble sur l’émission Surprise, sur prise, à la fin des années 1980.

De l’idée de Pierre Paquin jusqu’à la diffusion, il s’est écoulé pas moins de huit ans.

Photo courtoisie

«On a rencontré plusieurs producteurs, se souvient Denis Savard à l’autre bout du fil. Tout le monde aimait notre idée, mais se demandait si une série sans dialogue allait tenir la route. C’était toujours contre ça qu’on se butait».

Dès le départ, les deux complices avaient des visées internationales. «Le but du projet, c’était de tourner une seule fois et de le distribuer partout dans le monde, tel quel», ajoute celui qui cherchait à créer un projet qui pourrait rayonner dans le monde comme Surprise, sur prise, qui était repris en Russie, en France et en Allemagne, entre autres.

Après des années de démarchage, Denis Savard a enfin convaincu Sylvain Parent-Bédard, président et fondateur de la boîte ComediHa!, à Québec, d’embarquer dans le projet.

Photo courtoisie

Sylvain Parent-Bédard a pris le pari d’investir 500 000 $ pour aller tourner un pilote de 70 sketches au Mexique, en 2010, qu’il a diffusés sur un écran géant extérieur au MIPTV de Cannes, un marché de contenu télévisuel qui réunit les professionnels de l’industrie du monde entier. Une trentaine de pays ont immédiatement acheté le concept, avant même le Québec.

«Le côté exotique, avec les tournages internationaux dans de vrais lieux, a séduit les diffuseurs, explique Denis Savard, qui souligne l’importance des costumes et des décors dans la réussite du projet. Les tournages étrangers, c’est l’ADN de LOL:). C’est une grande valeur ajoutée.»

Photo courtoisie

Des défis plus grands

«On se disait qu’on serait content de faire trois saisons. Cinq ans, c’était le rêve», se remémore Pierre Paquin, qui a également été réalisateur de Caméra Café.

On connaît la suite. En dix saisons, environ 4000 sketches ont été tournés dans des panoramas époustouflants à Québec, à Cuba, en République dominicaine, en Suisse, au Maroc, en Grèce, en Italie, en Colombie-Britannique et dans des États américains comme le Nevada et l’Utah. Les comédiens Antoine Vézina, Martin Drainville, Réal Bossé, Julie Ménard et Sylvie Moreau ont incarné le noyau de LOL:), acronyme de Laughing Out Loud, durant plusieurs années.

Photo courtoisie

Pour Pierre Paquin, qui écrit les sketches avec une équipe d’auteurs en s’inspirant des lieux qu’il repère, le défi est bien sûr plus grand après dix ans. « C’est comme quand tu creuses une mine, compare-t-il. Au début, le minerai est proche, mais plus ça va, plus il faut que tu creuses. Le champ d’action pour trouver les thématiques, c’est la clé. Mais c’est toujours à recommencer. »

À ses débuts, LOL:) avait un humour un peu plus abrasif. Un sketch où Jésus embrassait un apôtre avait même fait une controverse en Italie. De plus, il n’était pas rare que des comédiens incarnent des personnages issus d’autres nationalités, ce qui ne se ferait plus aujourd’hui.

«Tout est plus délicat qu’avant, pour tout le monde, tant pour le public que pour les diffuseurs, concède Pierre Paquin. LOL:) a maintenant une approche un peu plus familiale, plus accessible. Il y a des sketches de la première saison qu’on ne pourrait plus tourner.»

Photo courtoisie

Et c’est pas fini

L’aventure de LOL:) se poursuit. La 11e saison, qui met également en vedette Clauter Alexandre et Cathleen Rouleau, a été mise en boîte au Québec en grande partie durant la pandémie. LOL:) repartira à la conquête du monde pour sa 12e saison, qui sera tournée en France dans quelques mois.

Photo courtoisie

Les producteurs visent cette fois-ci une adaptation française. Avoir un acteur et humoriste français de la renommée de Kev Adams dans ses rangs est déjà une belle porte d’entrée pour y intéresser les diffuseurs. Denis Savard confie que d’autres grosses pointures françaises se grefferont à la distribution de cette 12e saison.

De plus, le processus pour le tournage du film LOL, Le rêve ultime, confie Denis Savard, est bien enclenché. Il devrait avoir lieu aux quatre coins du monde en 2021, pour une sortie en salles en 2022.

Photo courtoisie

LOL :) c’est...