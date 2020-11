Quioto a dû se concentrer très fort

Romell Quioto joue toujours avec la rage au cœur, mais dimanche, c’était encore plus vrai. Ce n’est pas pour rien qu’il s’est présenté au point de presse avec un drapeau du Honduras sur l’épaule gauche.

Originaire du Honduras, Quioto a avoué être grandement affecté par la situation dans son pays, qui vient d’être frappé par l’ouragan Eta, qui y a déversé des pluies torrentielles ayant provoqué de fortes inondations.

« Je suis profondément affecté par ce qui se passe dans mon pays. Ces gens ont été lourdement affectés et plusieurs ont tout perdu », a-t-il dit par l’entremise d’un interprète.

Pour le moment, le gouvernement du Honduras estime que plus de 1,6 million d’habitants ont été touchés par la tempête qui a causé au moins une vingtaine de décès.

Inquiétude

Quioto a indiqué qu’il a eu beaucoup de mal à se concentrer sur ce match, qu’il a tout de même terminé avec le but gagnant et une passe décisive.

« C’est très difficile de bloquer cette situation de mon esprit, il faut être brave et être concentré. J’essaie aussi de trouver des petits moments de bonheur avec mes coéquipiers.

« Je dois aussi à mon peuple d’être meilleur et de démontrer un haut niveau d’intensité. »

À mesure que la semaine avançait, l’attaquant était rongé par l’inquiétude parce qu’il n’avait pas de nouvelles de sa mère.

« Dieu merci, ma famille va bien. La région d’où je proviens n’a pas trop été affectée par l’ouragan.

« Mais je n’ai pas été capable de joindre ma mère pendant quatre jours et le match s’en venait et j’essayais de me concentrer. J’ai été capable de la localiser et de lui parler. »

But pour le Honduras

Quioto avait déjà amassé une brillante passe sur le premier but de l’Impact, œuvre de Bojan en première demie.

Mais il a soutenu qu’il croyait en ses chances de marquer un but dans cette rencontre.

« J’avais confiance de marquer ce but pour mon équipe, mais aussi pour les gens du Honduras. »

Thierry Henry a loué le travail de son attaquant qui est sans l’ombre d’un doute le joueur de l’année pour l’Impact.

« Quand Romell est en forme comme il l’était aujourd’hui, il peut étirer la défense et faire de belles choses. Il a été important pour nous. »

Soutien

Quioto a atteint un plateau personnel en MLS en marquant son huitième but de la saison avec deux minutes à jouer au temps régulier.

Et si par moment on avait l’impression qu’il voulait tout faire seul, on comprend mieux ses motivations. Il a d’ailleurs lancé des fleurs à ses coéquipiers après la rencontre.

« Je veux particulièrement remercier mes coéquipiers et le personnel qui ont été très préoccupés pour moi en voyant ce qui se passe dans mon pays. »

Quioto ne cache pas qu’il trouve la situation actuelle particulièrement difficile. Il aimerait sans aucun doute pouvoir aller voir les siens, mais il devra encore attendre.

D’ici là, il pense beaucoup à la population du Honduras, l’un des pays les plus pauvres des Amériques.

« Je suis très triste en raison de tout ce qui se passe dans mon pays. J’envoie tout mon amour et mon appui à mon peuple et j’espère que Dieu les protège. »