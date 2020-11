Un roman de formation explosif

Flirtant avec les meilleurs westerns, un roman qui nous invite à découvrir une catégorie à part de desperados : les orphelins de Denver.

Aujourd’hui, Denver est une ville à la fois tranquille et sécuritaire, les risques d’être attaqué ou volé étant relativement faibles. Mais apparemment, il n’en a pas toujours été ainsi. À la toute fin du XIXe siècle, par exemple.

Photo courtoisie

Sam, le narrateur de ce quatrième roman de l’Américain Benjamin Whitmer, a très bien connu Denver à l’époque où elle abondait en tripots, bars malfamés, fumeries d’opium, bordels, arènes de combats de coqs et campements de vagabonds. Sam n’avait alors que 14 ans et pour survivre, il n’avait pas hésité à se joindre au groupe d’enfants abandonnés qui squattaient l’usine métallurgique désaffectée se trouvant de l’autre côté de la rivière Platte. Un « logis » que tous les sans-abri du coin convoitaient avec assez d’ardeur pour régulièrement contraindre ses jeunes occupants à se défendre à coups de tuyaux d’acier.

L’envers de Denver

Au cours d’une énième attaque de clochards, Sam et ses amis seront un jour ainsi sauvés de justesse par John Henry Goodnight, un homme immense dont le visage a monstrueusement été défiguré. Grâce à lui, les clochards pourraient ne pas revenir de sitôt. Grâce à lui, Sam décrochera également bientôt un boulot au Murphy’s Exchange, le saloon le plus violent de la ville. Et de ce fait, il découvrira peu à peu le monde des adultes, qui n’a franchement rien d’idyllique.

Marqué par la violence, la cruauté et la souffrance, un formidable roman d’apprentissage qui se lit les mâchoires serrées et une main posée sur le cœur.

À lire aussi cette semaine

Sublime Royaume

Photo courtoisie

Dans ce deuxième roman de Yaa Gyasi, écrivaine américaine d’origine ghanéenne, on va rapidement faire la connaissance de Gifty, qui est elle aussi issue de migrants ghanéens. Chercheuse en neurosciences à l’Université de Stanford, cette dernière verra son quotidien changer du tout au tout lorsqu’elle décidera d’accueillir chez elle sa mère dépressive. Un beau roman, qui raconte l’histoire d’une famille déchirée.

La goûteuse d’Hitler

Photo courtoisie

Inspirée par l’histoire de Margot Wölk, qui a été l’une des goûteuses officielles d’Hitler, la journaliste et écrivaine italienne Rosella Postorino nous transporte à l’automne 1943 dans la Tanière du Loup. On pourra ainsi découvrir le quotidien de ces femmes qui, chaque fois que le Führer était dans les parages, devaient goûter aux mets qui lui étaient réservés. Vraiment, un livre qui se dévore d’une traite.

À l’écoute des orques

Photo courtoisie

L’Américaine Alexandra Morton a commencé très jeune à observer et à écouter les orques, de gros mammifères marins aussi appelés épaulards. Dans les bassins d’un célèbre parc aquatique de la Californie d’abord, puis dans les environs d’Echo Bay, sur la côte ouest du Canada. Vingt-deux ans plus tard, elle raconte dans ce livre fascinant tout ce qu’elle a appris et compris sur elles.

Ovnis au Québec

Photo courtoisie

Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, de nombreux objets volants non identifiés ont été aperçus dans les cieux immenses des États-Unis. Mais au Québec ? Christian Page, « l’enquêteur du paranormal », s’est penché sur la question et nous dit dans ce livre tout ce qu’il y a à savoir sur les ovnis d’ici. Un ouvrage fascinant qui éclaire bien des choses...

Frissons garantis

Retour aux sources

Photo courtoisie

Il s’agit là du tout, tout premier roman de Guillaume Musso. Introuvable en librairie depuis de nombreuses années, il vient d’être réédité en grand format et surprise, c’est un thriller, qui nous transporte en 2004. Durant la nuit du 2 au 3 septembre, quelque chose de carrément inimaginable se produit : malgré toutes les mesures de sécurité mises en place par le musée du Louvre, la célèbre Joconde de Léonard de Vinci est dérobée.

Plus inimaginable encore ? Elle est découpée en quatre morceaux.

Sur un air de déjà lu ?

Voilà donc pourquoi le professeur Magnus Gemereck, la femme d’affaires Barbara Weber, le père Vittorio Carosa et Théo McCoyle, un jeune avocat qui n’exerce plus depuis déjà quelques années, recevront tous peu après une boîte contenant l’un de ces quatre morceaux. On leur donnera aussi rendez-vous le 11 septembre dans une petite chapelle déserte de Toscane. Reste à savoir qui se cache derrière ce « on » et ce que vient faire Mona Lisa dans tout ça.

Il faut l’avouer, les grandes lignes de l’intrigue ne sont pas sans rappeler le fameux Da Vinci Code de Dan Brown. Mais tel que le précise lui-même Guillaume Musso dans la préface, Skidamarink a été publié bien avant...