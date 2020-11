Une chasse aux sorcières

S’inspirant de faits réels, l’écrivaine britannique Kiran Millwood Hargrave nous permet d’assister à un très sombre épisode de l’histoire norvégienne.

La Britannique Kiran Millwood Hargrave a toujours su qu’un jour elle allait écrire un roman pour adultes. Ça n’était qu’une question de temps. Pour se faire la main, elle a donc commencé par écrire des livres jeunesse (dont La fille d’encre et d’étoiles), puis un livre s’adressant aux jeunes adultes (The Deathless Girls, qui n’a pas encore été traduit en français). L’étape suivante, écrire un roman s’adressant aux adultes tout court, s’est ainsi tout naturellement imposée d’elle-même.

Mais ce qui n’était pas écrit d’avance, c’est grâce à quoi Les Grâciées allait peu à peu voir le jour. « Louise Bourgeois est l’une de mes artistes préférées et en 2016, sur le web, j’ai aperçu pour la première fois le Mémorial de Steilneset, explique Kiran Millwood Hargrave, qu’on a pu joindre chez elle, à Oxford. Je n’avais jamais vu pareille installation artistique et elle m’a tellement intriguée que j’ai tout de suite voulu en savoir plus. »

Construit sur l’île de Vardø, à l’extrême nord-est de la Norvège, ce mémorial conçu par l’architecte suisse Peter Zumthor et la sculptrice franco-américaine Louise Bourgeois commémore la série de procès de chasse aux sorcières qui a eu lieu au XVIIe siècle et qui a conduit au bûcher pas moins de 91 personnes. « Ce n’est pas un chapitre de l’histoire dont les Norvégiens sont particulièrement fiers, alors on n’en entend pas souvent parler, poursuit Kiran Millwood Hargrave. Mais j’ai pensé qu’il était important de le raconter pour qu’on puisse tous comprendre comment un tel genre de chose a pu se produire. »

Rivages maudits

Le 24 décembre 1617, alors que presque tous les hommes de Vardø sont partis pêcher, une terrible tempête s’abat d’un coup sur la mer de Barents. Tous les bateaux sans exception seront engloutis par les flots, et il n’y aura aucun survivant. Pas même le pasteur. Du jour au lendemain, le village sera donc presque exclusivement peuplé de femmes, les hommes restants n’étant que bébés et vieillards grabataires.

Pour survivre, ces femmes qui ont toujours été entièrement dépendantes de leurs époux ou de leurs pères devront ainsi rapidement apprendre à se débrouiller seules. Autrement dit, elles devront ajouter à leur liste déjà longue de tâches quantité d’occupations typiquement masculines. Pêcher, couper du bois ou préparer les champs, par exemple.

Sauf qu’en cherchant simplement à pouvoir mettre chaque jour quelque chose dans leurs assiettes, elles froisseront les consciences de l’époque. Une époque marquée par le règne du roi Christian IV qui, désireux de voir tous les habitants du nord-est de la Norvège abandonner leurs rites traditionnels au profit de la religion protestante, a promulgué de nouvelles lois. Comme celle que Kiran Millwood Hargrave a choisi de placer en exergue au tout début de son roman : « Tout sorcier ou homme de foi qui aura renoncé à Dieu et sa parole sacrée, et à sa christianité, et qui se vouera au diable devra être jeté au feu et brûlé ». Et pour assurer sa mainmise, Christian IV dépêchera à Vardø un dignitaire écossais du nom de John Cunningham. Lequel fera ensuite appel à des hommes aussi sinistres qu’Absalom Cornet.

Absolument révoltant

« Si le personnage d’Absalom est fictif, ce qu’il est n’a pas été inventé, précise Kiran Millwood Hargrave. John Cunningham qui, lui, a réellement existé, pensait que l’Écosse produisait les meilleurs chasseurs de sorciers. Avant qu’il n’arrive sur l’île de Vardø, personne n’avait encore été tué en tant que sorcier. Ce sont donc des fanatiques du genre d’Absalom Cornet qui l’ont aidé à y “remédier”, puisqu’au final, Cunningham supervisera 52 procès pour sorcellerie. »

L’arrivée d’Absalom et de sa nouvelle et très jeune épouse norvégienne ne sera donc pas très bien vue de toutes à Vardø. Bien sûr, les plus bigotes se réjouiront d’avoir maintenant à portée de main un zélé serviteur de Dieu. Mais les autres, celles qui n’ont plus besoin de personne pour être heureuses et manger à leur faim, se rebelleront en silence. Et c’est là que les choses commenceront sérieusement à déraper. Car plusieurs d’entre elles ne tarderont pas à être accusées de sorcellerie.

« Ce qui m’a le plus étonnée, en lisant les témoignages réels de ces femmes, c’est de voir à quel point elles étaient elles-mêmes partantes pour se condamner, signale Kiran Millwood Hargrave. Elles relataient des histoires pleines de détails du style : “Oui, j’ai pactisé avec le diable. À six ans, je l’ai rencontré et il m’a embrassée !” Pourquoi ont-elles fait ça ? Il faut se replacer dans le contexte : pour la première fois, on s’intéressait à elles. Elles avaient la chance d’être entendues et de marquer les mémoires, même si c’était en tant que sorcières. J’ai trouvé ça très émouvant et avec Les Grâciées, j’ai tenu à raconter ce que ces femmes avaient vécu. »