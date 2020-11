Une histoire de la télévision au Québec: se souvenir de notre télé

Alors que la télévision ne nous a peut-être jamais paru aussi importante qu’en cette année de confinement, la sortie de l’ouvrage Une histoire de la télévision au Québec tombe à point. Vous vous ennuyez de Bobino, des télé-théâtres et de Samedi de rire? Par ici la nostalgie!

L’historienne et conseillère littéraire Sophie Imbeault est l’âme et la plume de cette magnifique brique de plus de 500 pages, remplie de souvenirs, d’informations détaillées et de biographies d’artistes et de créateurs, joliment illustrée de multiples photos, qui émerveillera à coup sûr les amoureux du petit écran d’ici.

Débuts de la télévision, naissance des stations et arrivée des chaînes en continu et spécialisées, descriptions d’émissions de divers genres (jeunesse, sports, téléromans, information), révolution numérique, évolution de la publicité et des logos, expressions inoubliables («Ostin d’beu», «Sainte-Fesse», «Shit, Lola» et autres « Sirop de calmant»), récapitulatif de moments charnières et même, à la toute fin, un mot sur le rôle de la télé à l’heure d’une pandémie mondiale: ce sont de grands pans de notre bagage culturel et populaire collectif qui se retrouvent recensés dans le livre de Sophie Imbeault, une perfectionniste assumée qui avait un grand souci d’exhaustivité dans la réalisation de son projet.

«Je voulais que mon livre soit un hommage à la richesse de la télévision québécoise dans tous ses volets. J’ai eu beaucoup de discussions avec mes proches, mes amis, pour savoir quelles émissions avaient été importantes pour eux, quelles expressions, etc. Moi, je viens du Saguenay, et je me disais que la télévision est importante non seulement à Montréal, mais partout au Québec. Je voulais que les gens de toutes les régions et toutes les générations se reconnaissent dans le livre», a dit cette enfant de la génération Passe-Partout, néanmoins passionnée par le legs télévisuel de Marcel Dubé et de Pierre Gauvreau, et fortement influencée par la série Duplessis, de Denys Arcand.

Comme une fenêtre

Sophie Imbeault est spécialisée en histoire politique, et elle a justement utilisé la porte d’entrée du rapport entre politique et télévision pour se pencher sur ce dernier médium.

Elle a entamé son travail de recherche et de rédaction à l’été 2018 pour son bouquin. Épluchage d’archives et de journaux de l’époque jusqu’à aujourd’hui, consultation d’ouvrages de référence et visionnement d’anciennes émissions ont été son pain quotidien pendant deux ans.

Des discussions avec des sommités comme Gérald Renaud, réalisateur du premier match de baseball télévisé à Radio-Canada, le 25 juillet 1952, ont permis de peaufiner son travail. Des échanges par courriel avec le comédien Raymond Legault et Claude Meunier ont aussi apporté de l’eau à son moulin.

«J’ai fait de la recherche jusqu’à la toute fin, même quand le livre était sur le point de partir à l’imprimerie», a spécifié Sophie Imbeault, qui n’exclut pas d’éventuellement concevoir un deuxième tome à Une histoire de la télévision au Québec, et qui aimerait aussi voir son livre devenir une série documentaire.

La sortie du recueil, le mois dernier, ne venait souligner aucun anniversaire en particulier, mais coïncidait quand même avec les 40 ans du Temps d’une paix et les 30 ans des Filles de Caleb, deux œuvres phares du patrimoine télévisuel québécois.

«J’espère que les gens vont reconnaître, à travers le livre, à quel point la télévision québécoise est de grande qualité, a dit Sophie Imbeault. L’histoire entre ses créateurs et le public a été très forte, depuis presque 70 ans. Notre télévision est une formidable fenêtre sur le monde depuis ses débuts, mais aussi une fenêtre sur la société québécoise elle-même, qui s’est regardée à travers ses téléromans, comme La famille Plouffe, et qui s’est vue changer pendant toutes ces décennies, avec les impulsions de Janette Bertrand ou de Claire Lamarche. Pour moi, la télévision fait partie intégrante du patrimoine. Je voulais également rendre hommage à ses créateurs.»

Une histoire de la télévision au Québec, de Sophie Imbeault, Éditions Fides, 536 pages. Présentement en vente.