4 conseils pour l’achat d’un véhicule pendant la pandémie

En temps normal, s’offrir une voiture neuve ou d’occasion comporte certaines exigences, mais également un certain plaisir. Comme dans bien d’autres domaines, la pandémie et les mesures mises en place pour la vaincre ont changé le contexte... mais pas le plaisir!

« Pré-pandémie, près du quart des Québécois se rendaient dans un concessionnaire pour débuter leur processus d’achat alors qu’au cœur de la pandémie, ce nombre est descendu à 15 %, se tournant plus abondamment vers des options en ligne. Kijiji Autos est une plateforme automobile numérique conçue pour faciliter le magasinage de voitures notamment en temps de COVID-19 », explique Jean-François Blaquière, directeur des ventes, Québec pour Kijiji Autos. «Il est facile d’y trouver le véhicule neuf ou d’occasion qui vous convient.»

Puisque le plaisir de conduire est d’abord un enjeu de sécurité, voici quatre recommandations pour faire un achat en ligne avisé.

1. Prenez votre temps

Résistez au sentiment d’urgence d’acheter une voiture rapidement par crainte de perdre une bonne affaire. Établissez d’abord vos besoins, votre budget, mais aussi vos envies. Vous trouverez ainsi un véhicule qui vous est utile et agréable à conduire.

À cet égard, Yan Savaria du Groupe Duval Auto encourage les acheteurs à élargir leur faisceau de recherche. « Vous seriez peut-être tenté de chercher seulement des modèles et des fabricants avec lesquels vous êtes familiers. Avant de rechercher le bon véhicule, vous devriez prendre un moment pour évaluer vos besoins. »

Il poursuit en soulevant l’importance de considérer le style de vie lors du magasinage d’une voiture : «Si vous avez des enfants ou planifiez en avoir, l’espace et la sécurité devraient être des priorités. Tandis que si vous êtes à la recherche d’un véhicule pour faire la navette entre la maison et le travail, la consommation de carburant devrait être la priorité. Vous voulez une option écoresponsable? Un véhicule entièrement électrique est utile pour les distances courtes, mais un véhicule hybride peut vous accompagner pour les voyages sur de plus grandes distances. Enfin, si vous avez besoin d’un véhicule pour le travail, l’espace est non négligeable afin de transporter beaucoup d’outils. Observez aussi la capacité de couple ou de remorquage qui sont des atouts si vous avez besoin de puissance.»

En fonction de vos besoins et pour optimiser votre magasinage en ligne, profitez des nombreux filtres de recherche que propose Kijiji Autos. Cela pourrait d’une part vous éveiller à certains éléments si vous êtes moins expérimenté dans l’achat d’un véhicule ou encore vous fournir des résultats plus pointus si vous êtes un habitué. Les filtres étant automatiquement enregistrés, vous pourrez prendre le temps de réfléchir et mener vos recherches à différents moments.

2. Analysez les résultats de recherche

En raison du vaste inventaire de véhicules neufs, usagés, d’occasions certifiées et classiques proposés sur Kijiji Autos, vous obtiendrez une foule de résultats pertinents qui vous donneront l’embarras du choix. Pour y faire la lumière, appuyez-vous le prix, certes, mais pas seulement sur le montant.

Grâce aux informations présentées sur l’outil d’analyse comme le prix de plusieurs marchés, le prix de vente moyen basé sur l’historique des données et l’historique des données spécifiques de véhicules de CARFAX, vous serez en mesure de cibler la meilleure offre pour vous.

3. Faites affaire avec un fournisseur de confiance

L’ensemble des mesures de sécurité liées à la COVID-19 sont importantes, mais ne devraient pas restreindre votre magasinage d’une voiture.« Nous avons entendu des concessionnaires et des acheteurs de voiture dire qu’ils cherchaient de nouvelles façons de connecter, et ce, à distance. Avec le système de badges Kijiji Autos, les acheteurs peuvent facilement identifier les services que les concessionnaires ont mis en place pour répondre à leurs besoins de sécurité, surtout durant ces temps de COVID-19. », ajoute Jean-François Blaquière.

De la livraison à domicile à l’évaluation en ligne en passant par l’ouverture adaptée des salles de montre et à l’approbation de financement en ligne, tout a été pensé pour assurer une expérience de magasinage agréable, malgré la pandémie.

4. Abordez l’achat en ligne depuis une nouvelle perspective

L’achat en ligne est une tendance marquée dans plusieurs domaines de consommation, dont l’industrie automobile. L’exploration du marché automobile qui se faisait presque uniquement chez un concessionnaire est aujourd’hui une démarche tout à fait faisable en ligne.

Il s’agit d’une expérience simple, sécuritaire et flexible qui n’a rien perdu du contact humain – au contraire! Il est possible d’effectuer des visites en ligne des salles de montre, de faire des essais routiers virtuels, mais aussi d’obtenir des conseils par vidéo ou par téléphone d’un expert en automobile.

En somme, rien ne sert de freiner votre envie d’acheter un nouveau véhicule en ces temps de pandémie. Trouvez seulement le moyen de le faire en toute sécurité. Faites confiance à des plateformes comme Kijiji Autos qui propose le plus grand inventaire de véhicules neufs et d'occasion provenant de vendeurs et de concessionnaires privés.

Bon magasinage et bonne route!