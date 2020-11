5 films et séries acclamés par la critique à voir au mois de novembre

On passe beaucoup plus de temps qu’à l’habitude à la maison et on cherchera bientôt LA série à visionner pour occuper les grises soirées du mois de novembre. Quelles seront les nouveautés à ne pas manquer cet automne ?

Pour dénicher la crème de la crème, on se tourne vers la vidéo sur demande par abonnement (VSDA). Club illico rassemble un catalogue bien garni de productions québécoises exclusives, de longs-métrages époustouflants et de séries télé à dévorer. Du nouveau contenu y est ajouté chaque semaine – et il est en français !

Voici une sélection de films et de séries disponibles sur la plateforme de visionnement à voir absolument cet automne. Tout a été testé et approuvé, alors consommez sans modération !

Documentaire original Club illico — En ligne depuis le 5 novembre

Les équipes de la GRC responsables de surveiller la frontière canado-américaine ont, on le sait, un quotidien assez difficile. Dans FRONTIÈRE, une production originale de Club illico, on plonge dans le travail minutieux de ces policiers qui côtoient des migrants entrés illégalement au pays, des trafiquants d’armes, de personnes ou de drogues... et de simples citoyens. Même au cœur de l’action, les agents doivent rester foncièrement humains, et ce documentaire nous le rappelle bien. À ce jour, quatre épisodes sont offerts: à visionner lentement ou en rafale d'ici le dévoilement de six épisodes supplémentaires en 2021!

Pierre Nantel s'est entretenu avec le caporal Erique Gasse, qui figure dans le documentaire. À écouter sur QUB radio:

Documentaire original Club illico — Mise en ligne le 12 novembre

Connaissez-vous le vin nature ? Ce type de vin élaboré presque sans interventions et surtout sans ajouts au produit final (adieu les fameux sulfites!) gagne en popularité sur les tablées québécoises depuis quelques années. Durant huit épisodes ensoleillés, la comédienne Magalie Lépine-Blondeau parcourt l’Europe et l’Amérique pour aller à la rencontre de vignerons issus du « nature ». Une série pour voyager, un verre à la main !

Série dramatique — Mise en ligne le 12 novembre

Avis aux âmes sensibles : cette série s’appuie sur une histoire vraie ! Elle raconte celle de la petite Gypsy Rose et de sa mère Dee Dee (Patricia Arquette) accusée d’avoir fabriqué de toutes pièces les maladies et les handicaps de sa fille, confinée à un fauteuil roulant depuis son enfance. Lorsque Gypsy réalise le pot aux roses, elle planifie sa vengeance...

La série de huit épisodes dresse un sombre portrait du syndrome de Münchhausen par procuration, où une personne maltraite un enfant en lui provoquant des problèmes de santé graves dans le seul but d’obtenir de la compassion et de l’attention de son entourage.

Documentaire original Club illico — Mise en ligne le 19 novembre

C’est quoi, exactement, un coroner ? Ce métier difficile se rapproche un peu de celui de détective : ces officiers publics doivent déterminer l’identité d’une personne décédée, mais aussi les causes, les circonstances et le moment de sa mort. Un boulot ardu, mais nécessaire pour rendre justice aux victimes et à leur famille endeuillée.

Au fil des huit épisodes, on suivra six coroners aux méthodes toutes différentes, mais rigoureuses, alors qu’ils trouvent les indices en compagnie d’une panoplie d’autres spécialistes pour faire éclater la vérité au grand jour.

Film d’animation — Mise en ligne le 26 novembre

Les dernières productions de Spider-Man ont récolté les éloges des critiques à travers le monde en plus de conquérir le cœur de tous les fans du superhéros. Dans cette récente mouture animée, on retrouve Miles Morales, deuxième alter ego de l’homme-araignée, un adolescent qui peine à s’intégrer à son nouveau collège. On connaît la suite : le protagoniste se fait mordre par une araignée radioactive, développe des pouvoirs surnaturels et combat un vilain qui planifie la destruction de la ville. Ici, on se plait à détester le Caïd, un criminel qui ouvre un portail vers d’autres univers à l’aide d’une machine hors du commun.

Spider-Man: Dans le spider-verse est animé à la manière d’une bande dessinée en combinant de l’animation à la main et de l’animation par ordinateur. Au total, plus de 180 personnes ont travaillé sur les illustrations qui composent le film !

Vous cherchez encore plus de contenu de qualité? Consultez la liste complète des nouveautés sur Club illico. Chaque semaine, des tonnes de films et de séries y sont ajoutées.