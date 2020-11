Air Canada annule l’achat de 22 avions

Face aux difficultés financières engendrées par la COVID-19, Air Canada a annoncé lundi qu’elle avait annulé l’achat de 22 avions et qu’elle reportait la livraison de 34 autres attendus en 2021 et 2022.

La compagnie aérienne a ainsi annulé l’acquisition de 12 A220 d'Airbus et 10 737-8 de Boeing, ce qui représente environ 40 % de ce qui devait être livré. Ces deux appareils sont aussi ceux qui font l’objet de reports de livraison.

Grâce à ces décisions et à d'autres mesures de réduction des dépenses, Air Canada pourra donc réduire ses dépenses d'investissement prévues d'environ 3 milliards $ pour la période 2020-2023.

Air Canada avait déjà pris d’autres mesures pour faire fondre son parc aérien avec le retrait permanent de 79 appareils plus anciens, soit des 767 de Boeing, des A319 d'Airbus et des E190 d'Embraer.

Chute des revenus

Ces annonces ont été faites lors de la divulgation des résultats pour le troisième trimestre d’Air Canada qui révèlent le gouffre financier créé par la pandémie.

Pour la dernière période de trois mois les revenus se sont effondrés de 4,773 milliards $, ou 86 % par rapport au troisième trimestre de 2019, pour s’établir à 757 millions $.

Le transporteur aérien a essuyé des pertes 685 millions $ au dernier trimestre par rapport à des profits de 636 millions à la même époque l’an dernier, un écart de 1,321 milliards $. Depuis le début de l’année, la compagnie a enregistré une perte nette de 3,486 milliards $.

«Les résultats que nous annonçons aujourd'hui rendent compte des répercussions sans précédent de la pandémie de COVID-19 sur le secteur du transport aérien à l'échelle mondiale et sur Air Canada pour le trimestre, qui est d'ordinaire le plus productif et lucratif pour la Société», a affirmé Calin Rovinescu, président et chef de la direction d'Air Canada par communiqué.

L’entreprise ainsi que les autres transporteurs aériens doivent discuter cette semaine d’un plan d’aide avec le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau.

«Nous reportons les suspensions de lignes et les fermetures d'escales supplémentaires en attendant la progression de ces discussions», a dit Calin Rovinescu. Il a souligné que son entreprise avait suspendu indéfiniment 30 lignes intérieures et fermé huit escales régionales à la fin juin et que 95 autres lignes intérieures, transfrontalières et internationales pouvaient aussi être suspendues pour préserver les liquidités et réduire les coûts.