Atteinte de fibromyalgie, elle est forcée à se réorienter

Un an après son diagnostic de fibromyalgie, Nix Love* n’a eu d’autre choix que de laisser tomber son entreprise et réorienter complètement sa carrière. Comme prendre soin de son corps a un prix, elle a récemment lancé un appel à l’aide.

«Parfois, quand tu te lèves, tu as l’impression que tu vas avoir un rhume ou une grippe. Ben pour moi c’est ça à tous les jours, compare la femme de 37 ans. Le gros changement, c’est que chaque activité me prend beaucoup plus d’énergie».

La fibromyalgie est une maladie affectant le système nerveux qui se caractérise par des douleurs diffuses partout dans le corps. À cela s’ajoute des troubles du sommeil, une fatigue constante et des perturbations de l’humeur. Au Canada, 2 % à 3,3 % de la population en est atteinte, selon la Société québécoise de la fibromylagie (SQF).

Adaptation constante

Quelques mois avant de recevoir son diagnostic, Nix avait sa propre entreprise d’entretien ménager et avait un bon bottin de clients fidèles. Déjà à ce moment, elle réalise qu’il n’est plus possible de travailler avec la douleur.

«Ça ne s’est pas fait du jour au lendemain mais j’ai commencé à avoir mal aux poignets et aux avant-bras. J’ai commencé à avertir mes clients que je devais m’absenter une semaine ou deux», raconte-t-elle, ne sachant toujours pas à ce moment si son état allait se résorber.

Gracieuseté

«L'un des aspects les plus difficiles de la fibromyalgie est que ta douleur et ta fatigue sont imprévisibles et donc difficiles à gérer. Planifier ta vie au quotidien ou hebdomadaire, ainsi qu’avoir une routine est presque impossible. Tu es constamment en train de t’adapter», ajoute-t-elle.

Devant la difficulté d’occuper un emploi à temps plein, elle lance sa carrière d’autrice en écrivant des billets de blogues sur la santé mentale, les maladies chroniques et le développement personnel et ce, à son rythme, selon son niveau d’énergie.

Le prix de la maladie

Même si elle a pu se qualifier pour la Prestation canadienne d’urgence (PCU) lors de la première vague de COVID-19, Nix peine à payer le nécessaire, comme le loyer et les factures mensuelles. Après avoir essuyé un refus de l’aide de dernier recours, elle s’est tournée vers la plateforme GoFundMe pour lancer un appel à la générosité.

«Je suis dans une situation extrêmement précaire, je n'ai aucune source de revenus. Mon compte en banque est déficitaire. Toutes mes factures sont en retard et j'ai peur que mon fournisseur de téléphone déconnecte mes services si je n'effectue pas un paiement rapidement», peut-on lire dans la description de sa collecte de fonds.

Pour réussir à toucher les allocations gouvernementales, dont l’aide financière de dernier recours, Nix doit faire des pieds et des mains. Une situation qu’elle qualifie de frustrante.

Gracieuseté

«C’est un combat constant. Tu dois constamment prouver que tu n’as pas d’énergie et que ça affecte considérablement ta vie. Ce qui devrait t’aider te met tellement de bâtons dans les roues que même quand tu obtiens ton aide, tu as dépensé tellement d’énergie à l’obtenir que tu n’as plus d’énergie pour travailler...», déplore-t-elle.

Au cours des prochains mois, Nix souhaite créer une routine faite sur mesure pour ses besoins et lancer officiellement sa plateforme de contenus avec laquelle elle espère obtenir un revenu suffisant pour vivre.

«Au début, je vivais avec la certitude que maladie me limitait grandement et que ça m’empêchait d’avoir une vie normale. Il a fallu que je fasse un gros travail sur moi-même pour voir quelles sont mes forces et comment je peux m’accomplir.»

*Nix Love n’emploie pas son nom légal en public pour des raisons personnelles. Elle se fait appeler Nix (ou Phoenix) par ses proches et dans sa vie professionnelle.