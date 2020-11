Augmentation des primes d’assurance: les PME demandent un moratoire

Les petites et moyennes entreprises demandent un moratoire sur l’annulation des polices d’assurance et la hausse des primes qui ont grimpé en flèche depuis la pandémie de COVID-19.

Un récent sondage de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) révèle qu’une PME sur six a vu ses primes d’assurance augmenter d’au moins 25 %.

Les besoins en matière d’assurance ont augmenté depuis le début de la pandémie de COVID-19. Environ 40 % de propriétaires d’entreprise affirment que leur risque de responsabilité civile est des plus élevés.

Ces risques supplémentaires s’expliquent parce que davantage de PME peuvent se retrouver en faillite ou incapable de payer leurs primes. De plus, le nombre de réclamations, en raison de la COVID-19, serait probablement plus nombreux, selon la FCEI. Finalement, les lieux fermés depuis longtemps à cause de la COVID-19 sont aussi plus susceptibles au vol ou au vandalisme, a mentionné la FCEI.

Les secteurs de l’hébergement et restauration et des transports ont été exposés à une hausse de leurs primes d’assurance dans une proportion de 25 % et 23 % respectivement, durant la dernière année.

De plus, une PME sur 10 n’a pas pu trouver un assureur, a déploré la FCEI.

«Les entreprises sont dans l'obligation d'avoir une police d'assurance valide pour être en mesure de servir leur clientèle, mais de nombreuses PME ont vu leurs primes d'assurance augmenter considérablement ou ne trouvent tout simplement pas d'assureur qui veuille les couvrir», a indiqué dans un communiqué Jasmin Guénette, vice-président des affaires nationales à la FCEI, lundi.

«Il est rassurant de voir que l'industrie de l'assurance cherche des solutions, mais pour l'instant, trop de PME se trouvent toujours dans une situation précaire», a ajouté M. Guénette.

La FCEI recommande en outre aux autorités d’accorder une immunité de responsabilité civile pendant la pandémie aux PME qui respectent les directives de la santé publique.