Comment savoir si ce garçon m’aime vraiment?

J’ai toujours eu du mal à me sentir bien quand j’étais en amour. Comme si à chaque fois, je pressentais que l’aventure ne durerait pas bien longtemps, que le gars allait partir quand il se rendrait compte que j’étais loin d’être à la hauteur de ses attentes. Il faut dire qu’avec la mère hyper sévère que j’ai eue, la perfection était le seul objectif à viser en toute chose.

À partir de l’âge de 30 ans, j’ai donc décidé de rayer les hommes de ma vie. Comme ça, je n’aurais plus à subir leurs commentaires méprisants quand la rupture viendrait. Cinq ans plus tard, soit l’an dernier, ma mère est décédée. J’avoue que ça m’a libérée. Puis un jour, par hasard, je suis tombée sur le statut Facebook d’un gars que j’avais connu pendant mes études. Un gars avec qui j’avais eu des discussions passionnantes, mais avec qui rien d’intime ne s’était passé.

On a communiqué par écrit pendant un bout, et puis on s’est rencontré à plusieurs reprises. On s’entend à merveille et on se répète souvent à quel point on s’aime bien tous les deux. Depuis le début, je me convaincs que rien de sentimental n’aura jamais lieu entre nous, même s’il est, comme moi, libre comme l’air.

Mais depuis un certain temps, je me rends compte que j’ai plus que de l’amitié pour lui. Je crois que je l’aime vraiment. Sauf que je n’ai aucune idée de comment il va prendre ça si je lui avoue mes sentiments. Peut-être ne ressent-il de son côté aucun amour à mon endroit ? Et je me sentirais bête de lui avouer ça et de me ridiculiser complètement par la même occasion.

Une fille très embêtée

Qui ne risque rien, n’a rien ma belle ! Vous êtes désormais libérée d’une mère qui vous tyrannisait, alors pourquoi souhaitez-vousperpétuer le martyr quand même? Arrêtez de vouloir remettre en place des barrières qui n’existent plus et prenez votre vie à bras le corps pour en faire, à votre manière, une réussite.

Vous pensez aimer ce garçon, et bien dites-le-lui tout simplement. Si ses sentiments ne s’accordent pas aux vôtres, il sera toujours temps de décider de poursuivre la relation amicale, si c’est viable pour vous tout comme pour lui. Ne pensez-vous pas que le temps est venu de vous assumer enfin en tant que femme autonome et non plus juste comme une petite fille soumise aux dictats d’une mèreautoritaire?