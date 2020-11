Coronavirus: 10 millions de cas détectés aux États-Unis

Washington | Les États-Unis ont franchi lundi la barre des 10 millions de cas détectés de contamination au nouveau coronavirus depuis le début de la pandémie, selon le comptage de l’université Johns Hopkins, qui fait référence.

Il n’aura fallu que 10 jours au pays, le plus endeuillé au monde par la COVID-19, pour passer de 9 à 10 millions de cas confirmés après avoir enregistré la semaine dernière plusieurs records de nouvelles infections journalières.

D’après les chiffres de Johns Hopkins, les États-Unis ont recensé plus de 100 000 cas positifs sur 24 heures au cours des quatre derniers jours, avec un pic à 127 000 entre jeudi et vendredi.

Avec plus de 237 000 morts, la première puissance mondiale a payé le plus lourd tribut humain à la pandémie, et compte à elle seule, avec ses 10 millions de cas, pour près d’un cinquième du nombre total de contaminations enregistrées à travers le monde depuis l’apparition du virus en Chine fin 2019.

Le groupe pharmaceutique américain Pfizer a annoncé lundi que son candidat vaccin, développé conjointement avec le laboratoire allemand BioNTech, était “efficace à 90%” contre le Covid-19.

Le président élu des États-Unis Joe Biden a dit voir dans cette annonce de nombreuses « raisons d’espérer », tout en rappelant que la “bataille” contre le virus était encore loin d’être gagnée.

Le démocrate a dévoilé la composition de sa cellule de crise sur la COVID-19, composée de scientifiques et d’experts en santé publique qui l’aideront à établir une feuille de route pour s’attaquer à la pandémie dès le début de sa présidence en janvier.

« Un hiver très sombre se présente toujours face à nous », a-t-il mis en garde lors d’une allocution centrée sur la crise sanitaire, implorant les Américains de porter un masque.

Le port du masque « n’est pas une posture politique », a affirmé le septuagénaire depuis sa ville de Wilmington, dans l’État du Delaware, alors que les partisans du président sortant Donald Trump sont parfois réticents à le faire.