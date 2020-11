Course automobile: un miraculé s'approche de son grand retour

Le pilote canadien Robert Wickens a fait un pas de plus vers un retour à la compétition, puisqu’il a effectué quelques tours de piste à bord d’un kart spécialement adapté, récemment.

C’est ce que le principal intéressé a révélé sur les médias sociaux à l’aide d’une vidéo, lundi. L’athlète de 31 ans est aujourd’hui paralysé au bas du corps en raison d’un accident survenu lors du Grand Prix IndyCar de Pocono disputé le 19 août 2018.

Il avait alors subi de multiples fractures au cou, à la colonne vertébrale, aux deux jambes, à une épaule, à un bras et aux mains, ainsi qu’une rupture de la moelle épinière.

«Il y a quelques semaines, Prime Powerteam m'a donné l'opportunité de monter dans un kart pour la première fois après une blessure, a écrit le pilote. Ce fut une étape incroyable dans mon retour à la course à un niveau élite et je suis plus affamé que jamais.»

Wickens effectuait ses débuts en Indycar lors de la saison 2018. Avant l’accident, il avait décroché une position de tête et quatre podiums en 13 courses. Il avait auparavant passé six campagnes en DTM.