Dave Morissette s’attaque à la politique

L’émission Dave Morissette en direct de la chaîne TVA Sports saute dans l’arène politique, alors qu’elle recevra quatre personnalités qui se sont illustrées dans leur carrière politique et qui ont eu un impact dans l’univers sportif du Québec.

Lundi, le député de la circonscription de Chicoutimi – Le Fjord, Richard Martel, reviendra sur sa brillante carrière comme entraîneur dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. En 21 ans de carrière, il a dirigé un total de 1171 rencontres dans le circuit Courteau, ce qui représente un record.

Le lendemain, Richard Legendre viendra partager avec Dave Morissette ses nombreuses expériences. L’homme de 67 ans détient un C.V. impressionnant, tant sur le plan sportif que politique.

L’ancien champion junior de tennis a notamment été le directeur des Internationaux de tennis du Canada et vice-président exécutif de l’Impact de Montréal. Il a siégé à l’Assemblée nationale du Québec de 2001 à 2007 comme député de Blainville et a été ministre responsable de la Jeunesse, du Tourisme, du Loisir et du Sport.

Mercredi, ce sera au tour de la cycliste Lyne Bessette de s’asseoir avec l’animateur de TVA Sports. L’ancienne députée fédérale de la circonscription de Brome-Missisquoi a participé à deux Jeux olympiques, soit en 2000 et 2004. Elle a également remporté l’or aux Jeux paralympiques de 2012, alors qu’elle accompagnait Robbi Weldon à la course paracyclisme en tandem.

Finalement, Dave Morissette conclura sa semaine en compagnie de l’ancien maire de Montréal Denis Coderre. Très impliqué sur la scène sportive, il est un fervent défendeur du retour du baseball majeur dans la métropole. Il a également été député fédéral du comté de Bourassa pendant 16 ans. Lors de son parcours de député, il a notamment été secrétaire d’État au sport amateur, où il a contribué à l’établissement de l’Agence mondiale antidopage à Montréal.

– Dave Morissette en direct est diffusée dès 21 h, lundi et mercredi, ainsi qu’à 22 h, mardi , et à 21 h 45, jeudi, sur les ondes de TVA Sports.