Deux nouveaux cas de COVID-19 à la Maison-Blanche

WASHINGTON | Deux proches de Donald Trump ayant passé la soirée électorale à la Maison-Blanche ont été déclarés positifs au coronavirus, ont indiqué lundi les médias américains.

Le ministre du Logement et du Développement urbain, Ben Carson, a contracté le virus, a confirmé à la radio publique NPR son chef adjoint de cabinet, Coalter Baker. «Il va bien et se sent chanceux d’avoir accès à des thérapies qui aident et accélèrent nettement sa guérison», a-t-il ajouté.

Selon la télévision ABC, M. Carson, 69 ans, a été traité brièvement à l’hôpital militaire Walter Reed, près de Washington.

Il avait passé la soirée de mardi à suivre les résultats de l’élection présidentielle à la Maison-Blanche.

Un autre conseiller du président, David Bossie, également présent à la soirée électorale, a été déclaré positif dimanche et s’était isolé chez lui, selon NBC News.

M. Bossie, 55 ans, patron du groupe conservateur Citizens United, a pris la tête, en fin de semaine dernière, de l’équipe juridique chargée des recours en justice dans plusieurs États où les républicains dénoncent des fraudes électorales.

Vendredi, les médias avaient annoncé que le chef de cabinet du président, Mark Meadows, avait été infecté par la COVID-19 après l’élection. On ignore quand exactement il a été déclaré positif.

Selon le Washington Post, M. Meadows se trouvait parmi la foule dans un salon de la Maison-Blanche au moment où Donald Trump s’est adressé à environ 150 de ses collaborateurs et partisans mercredi.

Plusieurs hauts responsables de l’administration Trump ont contracté la COVID-19 ces dernières semaines, dont le chef de l’État lui-même et son épouse Melania.

Les États-Unis recensaient au total, vendredi soir, près de 238 000 décès depuis le début de la pandémie, pour plus de 10 millions de cas.

La pandémie a été l’un des principaux sujets d’affrontement entre Donald Trump et Joe Biden durant la campagne présidentielle.

M. Biden, déclaré vainqueur samedi, a mis en place, lundi, son comité consultatif chargé de présenter, dès son investiture le 20 janvier, un plan détaillé pour sortir le pays de la crise sanitaire et économique.