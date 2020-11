[DIRECT] Joe Biden élu président des États-Unis: tous les développements

Joe Biden a été élu samedi, à 77 ans, président des États-Unis, l’emportant face à Donald Trump et mettant fin à une séquence politique inédite qui a secoué l’Amérique et le monde.

Les prochains mois ne seront pas de tout repos pour l'ancien vice-président démocrate qui préparait déjà dimanche un plan ambitieux pour réparer les pots cassés en prévision de son investiture en janvier.

À la suite d’une demande de recomptage des votes au Wisconsin, légale en raison d’un écart inférieur à 1 %, la firme Edison Research a choisi d’attendre avant de déclarer un vainqueur dans cet État. Ainsi, notre carte s’aligne plutôt avec les prédictions des cinq grandes chaînes de télévision américaines, qui accordent une victoire à Joe Biden.

7h00 | Le président élu des États-Unis Joe Biden met en place dès lundi une cellule de crise pour tenter de juguler la pandémie de COVID-19 dans son pays.

6h00 | Les décisions que le président désigné des États-Unis Joe Biden prendra dans les prochaines semaines pourraient se faire sentir jusqu’ici. Voici six décrets que l’on pourrait voir rebondir dans la cour des dirigeants canadiens ou dans les poches des consommateurs de l’unifolié.

4h20 | Le Kremlin a indiqué lundi que Vladimir Poutine attendait l'annonce du résultat officiel de la présidentielle aux États-Unis pour en féliciter le vainqueur, la victoire de Joe Biden étant contestée par Donald Trump.

4h20 | La Chine s'est abstenue de féliciter Joe Biden pour son élection à la présidence des États-Unis, Pékin expliquant lundi que le résultat final du scrutin n'était pas encore connu.

L'OPINION DE NOS CHRONIQUEURS

Richard Martineau

Maintenant que le rideau est tombé sur la pièce de théâtre à la fois tragique et comique qui s’est jouée ces derniers jours au sud de la frontière, le temps est venu pour les bonzes des deux partis adverses de se regarder dans le miroir et de faire un examen de conscience.

Loïc Tassé

C’était un beau discours. Joe Biden s’est surpassé. Beaucoup ont poussé un grand soupir de soulagement. Le ton conciliant de Biden tranchait tellement avec le ton hargneux de Donald Trump. Oui, mais Trump est de retour.

Maka Kotto

Dans mon expérience de vie, j’ai constamment fait l’effort de toujours voir le bon côté des choses ; en toutes circonstances... Alors, merci de nous avoir dévoilé le visage de l’Autre Amérique. La part sombre de l’Amérique.

Denise Bombardier

Je l’avoue. Si Donald Trump était réélu, j’allais vendre mon condo au bord de la mer en Floride. Vivre quelques mois dans la plus grande puissance démocratique au monde, même avec ses défauts, me stimulait. Mais me retrouver de nouveau dans cette Floride trumpiste avec Donald Trump à la Maison-Blanche m’était trop pénible.

Madeleine Pilote-Côté

La nouvelle vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, marque l’Histoire. Elle est la première femme à accéder à la Maison-Blanche. Lorsqu’une petite fille naît, il n’est pas inscrit dans son code génétique qu’elle vaut moins qu’un garçon. Pourtant, même sans s’en rendre compte, c’est ce qu’elle ressentira en grandissant.

