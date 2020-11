La « réunion Zoom » menacée par un vaccin, l’action plonge

New York | La perspective d’un vaccin prochain contre la COVID-19 faisait plonger lundi à Wall Street l’action de la plateforme vidéo Zoom, qui permet depuis le début de la pandémie à des millions de salariés, élèves, amis et familles, de se réunir virtuellement.

• À lire aussi: Électrisée par l’annonce d’un vaccin, Wall Street ouvre sur la voie de records

• À lire aussi: COVID-19: Pfizer annonce que son candidat vaccin est «efficace à 90%»

L’action chutait de 13,15% lundi matin à la Bourse de New York, à 435,15 dollars lundi. Le plongeon avait été un peu plus marqué au début des échanges.

Le groupe pharmaceutique américain Pfizer et l’allemand BioNTech ont en effet annoncé lundi que le vaccin qu’ils ont développé contre la COVID-19 était « efficace à 90% », après la première analyse intermédiaire de leur essai de « phase 3 », la dernière avant une demande d’homologation.

Un vaccin pourrait donc être disponible prochainement, ce qui signifie que les salariés pourront progressivement retourner au bureau, les élèves à l’école, faisant largement diminuer l’utilisation de Zoom pour les réunions et classes.

Car les mesures de confinement mises en place partout dans le monde depuis le début de l’année ont fait exploser l’usage de cette plateforme de vidéoconférences. À tel point que l’on ne parle plus de faire une réunion virtuelle, mais une « réunion Zoom ».

Quand aux « apéros Zoom », ils pourraient être relégués au rang de souvenir de l’époque du Grand confinement du printemps 2020, quand des millions de personnes étaient cloîtrées à domicile partout dans le monde, pour tenter d’enrayer la propagation du virus.

Si le vaccin de Pfizer et BioNTech tient ses promesses, Zoom sera aussi désertée dans les prochains mois par les cours de yoga, conférences, ou encore consultations médicales.

Valorisation boursière multipliée par 10

Le prix de l’action a été multiplié par plus de 7 depuis le début de l’année, et la valorisation boursière du groupe, qui était de 13,4 milliards de dollars le 2 janvier, dépasse aujourd’hui les 100 milliards.

« Zoom est entré en Bourse en avril 2019, à 38 dollars (par action), et a grossi jusqu’à 600 dollars », rappelle Tom Cahill de Ventura Wealth Management, précisant à l’AFP que « cette croissance n’était pas durable ».

Beaucoup de voyages d’affaires ont été annulés, à cause de la COVID-19, et l’un des principaux bénéficiaires (...) a été Zoom, évidemment », a-t-il détaillé.

Ils ont en effet été remplacés par des rencontres via Zoom, des signatures de gros contrats se faisant même par ce moyen. Des conférences de presse des autorités et des entreprises, des auditions judiciaires se sont pour la plupart tenues ces derniers mois par Zoom.

Or l’annonce de Pfizer et BioNTech « suggère qu’à un moment, l’année prochaine, peut-être à la fin du deuxième trimestre ou au troisième trimestre, il va y avoir un retour à la vie normale », dit M. Cahill.

Toutefois, la pandémie aura ancré le télétravail dans les habitudes, et beaucoup de salariés continueront, au moins une partie de la semaine, à travailler de chez eux.

L’espoir suscité par le vaccin faisait également chuter lundi de plus de 13% l’action du groupe Peloton Interactive, autre grand gagnant des mesures de restriction entré dans le quotidien de millions de ménages.

Peloton cherche à dépoussiérer l’utilisation des vélos et des tapis de course en les associant à des séances en ligne avec des jeunes animateurs dynamiques et souriants.

Ses modèles sont plébiscités par de nombreuses stars américaines, et le confinement a presque fait tripler le chiffre d’affaires du groupe au printemps, lui permettant, pour la première fois de dégager un bénéfice.