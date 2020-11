L'ABRI de Québec: drôle et convivial

Habitué à réaliser des émissions de l’ampleur de La Voix et En direct de l’univers, Jean-François Blais et sa «microéquipe» ont accompli un petit miracle en deux semaines pour monter le nouveau rendez-vous virtuel destiné aux jeunes L’ABRI de Québec, qui était diffusé en direct pour la première fois, lundi soir, sur la plateforme ComediHa.TV.

Il y a à peine quinze jours, Régis Labeaume demandait à la boîte ComediHa! de mettre sur pied rapidement une émission virtuelle pour briser l’isolement des jeunes qui vivent difficilement la pandémie.

À titre de producteur, Jean-François Blais, qui travaille maintenant pour ComediHa, a accepté d’embarquer dans un véritable marathon pour livrer un tout nouveau concept, un peu comme TVA l’a fait en début de pandémie avec Ça va bien aller.

En entrant au Centre d’art La Chapelle, petite salle de spectacle du quartier Vanier reconvertie en studio, on constate tous les efforts qui ont été déployés en quelques jours à peine. La salle est méconnaissable et colorée, et le hall d’entrée est transformé en régie.

Photo Sandra Godin

Jean-François Blais s’est servi de tout ce qui était à portée de main pour ériger le décor, comme le mobilier aux couleurs mauve et jaune des Villages ComediHa! installés habituellement sur Grande Allée durant le festival d’humour, et quelques éléments de décor de l’émission LOL :).

«Je voulais que le lieu devienne un personnage», a-t-il souligné, fébrile, quelques heures avant la diffusion.

La salle était déjà équipée de caméras robotisées pour des spectacles virtuels. «On filme sur 360 degrés, a-t-il expliqué. On va voir l’équipe technique, ce ne sera pas parfait, on n’a pas fait de répétitions et je veux qu’on assume. Il faut prendre la liberté que le web nous laisse.»

200 artistes au rendez-vous

Depuis que l’équipe a fait appel aux artistes pour participer au nouveau rendez-vous virtuel, il a assisté à un véritable mouvement de solidarité: 200 artistes ont accepté l’invitation.

«On a vu une belle maturité humaine», a-t-il laissé tomber avec émotion.

Pendant huit semaines, chaque jour à 19h30, un animateur invité sera le «gardien» de L’ABRI. Alexandre Barrette a brisé la glace, hier soir, de façon solide avec une émission très drôle et conviviale à laquelle ont pris part les humoristes Eddy King, Preach, Cathleen Rouleau ainsi qu’Émile Bilodeau et le maire de Québec.

«Si on fait du bien à un seul jeune, c’est mission accomplie, soutient Jean-François Blais. On fait ça pour leur faire passer du bon temps et pour que les idées noires ne soient plus là.»

Un concept hybride

L’émission, qu’Alexandre Barrette décrit comme un hybride entre la radio, le podcast et la scène, sera en direct trois soirs par semaine sur la nouvelle plateforme humoristique, tandis que deux soirs seront préenregistrés et que les meilleurs moments occuperont les samedis et dimanches. Chaque émission durera entre 30 et 45 minutes. Les jeunes à l’écoute peuvent même poser des questions aux invités sur le web, qui seront retransmises sur le plateau grâce à l’humoriste Jean-Michel Martel.

«Le confinement peut peser lourd pour les jeunes, soutient Alexandre Barrette. J’ai envie de dire que c’est normal que ce soit tough. Je suis un privilégié, je ne suis pas dans une situation qui est dans les pires et je trouve ça tough, alors imagine eux. J’espère leur faire prendre conscience qu’ils ne sont pas seuls.»

Faits saillants: