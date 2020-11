Les travaux du REM causent des désagréments dans Griffintown

Le quartier montréalais de Griffintown est en pleine transformation alors que l'aménagement de l'une des stations du REM est en cours. Tout cela vient toutefois avec bien des désagréments.

Les tours à condos poussent comme des champignons dans ce secteur de la ville. Mais, outre les nombreux projets immobiliers, d’autres travaux importants sont en cours.

Au coin des rues Smith et Murray, le REM transforme tranquillement le paysage, ce qui entraîne de la machinerie lourde, du bruit, de la poussière et des vibrations, et ce, même en pleine nuit.

«Quand tu entends BOOM! BOOM! BOOM! c'est comme, tu ne peux pas dormir du tout», a raconté une résidente.

Le REM circulera sur le talus existant le long de la rue Smith, à partir du canal Lachine, et viendra s'insérer sur le viaduc à la hauteur de Peel et de la Commune.

Pour y parvenir, des travaux d'aménagement sont nécessaires. Certains ont été effectués de nuit en raison de contraintes imposées par le CN, explique le porte-parole.

«En raison de l'équipement de forage requis, le Canadien National est extrêmement strict. Il ne voulait absolument pas qu'on fasse des travaux de jour en même temps que leurs opérations s'effectuent sur les voies ferroviaires», a précisé Jean-Vincent Lacroix de chez CDPQ Infra.

Le REM a ajouté que des mesures d'atténuation avaient été mises en place, comme l'installation, par exemple, d'écrans acoustiques.

«Le projet du REM a sa propre loi spéciale. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment des super pouvoirs. Par exemple, ce chantier-là, ils n'ont pas à demander de permis de la part de la Ville de Montréal», a affirmé Sylvain Ouellet, vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal.

Le REM dit privilégier les travaux de jour, mais il reste possible qu'il y en ait de nuit au cours des prochaines semaines. Notamment, des travaux de drainages. Le bruit devrait alors être beaucoup moins important.