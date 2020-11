Mike Tyson dévoile son truc pour déjouer les tests antidopage

Le célèbre boxeur Mike Tyson ne craint pas la controverse et il a d’ailleurs révélé avoir déjà utilisé l’urine de son ex-femme et de son bébé, ainsi qu’un faux pénis, pour déjouer les tests antidopage durant ses jours comme champion mondial des poids lourds.

• À lire aussi: Georges Laraque veut vraiment affronter Mike Tyson

• À lire aussi: Feu vert pour le 21 novembre

Celui qui se prépare à affronter Roy Jones fils le 28 novembre a admis avoir fait appel à des membres de sa famille pour utiliser leur urine durant les examens. Au cours de la baladodiffusion «Hotboxin», l’Américain dit s’être servi d’un pénis prothétique – le Whizzinator – pour remettre des échantillons aux responsables des tests.

Tyson a notamment expliqué son modus operandi qui consistait à remplir d’urine un sac relié à l’objet en question. Puis, il devait presser ce sac avec ses mollets pour faire couler le liquide dans le contenant destiné aux autorités.

Le pugiliste admet aussi avoir craint d’être pris en défaut, lui qui a déjà déclaré avoir consommé de la marijuana et de la cocaïne lorsqu’il était au sommet de sa carrière.

«C’était incroyable. J’ai placé l’urine de mon bébé dans le gobelet. Parfois, je prenais celle de mon épouse [Monica Turner] et elle me disait : chéri, tu as intérêt à ce que les résultats ne montrent pas que tu es enceinte ou quelque chose du genre», a-t-il blagué, tel que rapporté par le quotidien «Toronto Sun».

«Donc, je lui ai répondu qu’on n’allait plus se servir de son urine et qu’on allait prendre celle du bébé. Les résultats auraient pu montrer que ça provenait d’une femme enceinte, c’est ce que je craignais le plus», a-t-il ajouté.

Tyson s’est lancé dans le monde des affaires ces dernières années, étant entrepreneur spécialisé en cannabis.