Montréal: un véhicule incendié à Saint-Léonard

Un véhicule a été incendié dans la nuit de dimanche à lundi dans le secteur de Saint-Léonard, à Montréal.

Un appel au 911 vers 22 h 45 a fait état d’un véhicule utilitaire sport en feu stationné sur la rue des Sables, non loin du boulevard Robert.

Les pompiers dépêchés sur les lieux ont rapidement maîtrisé l’incendie et localisé un cocktail Molotov à l’intérieur du véhicule, a indiqué Jean-Pierre Brabant du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Un objet qui laisse croire à un incendie d’origine criminelle, a ajouté le porte-parole de la police.

C’est pourquoi l’enquête a été transférée à la section des incendies criminels du SPVM.

Les enquêteurs devaient rencontrer le propriétaire du véhicule et analyser la scène pour tenter de mieux comprendre les circonstances et les causes exactes de l’incendie.

Aucun blessé n’a été enregistré et les dégâts ont été causés au seul véhicule.