Nouveau propriétaire d’une voiture d’occasion? Vous avez maintenant 7 jours pour vous assurer d’être 100% satisfait!

Depuis sa création en 1993, HGrégoire se démarque par ses façons de faire uniques dans le domaine de la vente de véhicules d’occasion et sa manière de s’adapter à la réalité des consommateurs.

La crise sanitaire entraînée par la COVID-19 a poussé l’entreprise québécoise à aller encore plus loin, notamment en mettant en place un nouveau modèle d’affaires basé sur la sécurité et la satisfaction de ses clients. La garantie de satisfaction 7 jours, l’achat de voitures en ligne et la livraison à domicile font partie de ces initiatives instaurées pour mieux répondre aux besoins des consommateurs.

Regard sur l’évolution d’un pionnier dans le domaine qui, en quelques mois seulement, a tout mis en oeuvre afin de faciliter la vie de ses clients et de celle des nouveaux propriétaires de véhicule.

Satisfaction garantie 7 jours

Lors d’une visite chez un détaillant HGrégoire, des conseillers sont à la disposition des clients pour répondre à toutes leurs questions et les guider vers le véhicule qui correspond à leurs besoins.

Achat chez le détaillant

Sur place, les clients ont l’occasion de faire un essai routier, d’examiner de fond en comble les options disponibles, de comparer le confort et d’évaluer l’espace de l’habitacle. Toutefois, même si les acheteurs considèrent avoir bénéficié d’un service impeccable et qu’ils semblent satisfaits au moment de l’achat, il se peut qu’ils changent d’idée par la suite.

Dans ce cas, HGrégoire accorde aux nouveaux propriétaires une période d’une semaine ou de 400 kilomètres pour retourner la voiture, et ce, peu importe la raison. Ils obtiennent alors un échange ou un remboursement complet.

Achat en ligne

Avec la vente électronique qui gagne en popularité, l’expérience d’achat n’est pas la même qu’en succursale. Conséquemment, HGrégoire a établi une politique de satisfaction plus souple et plus en lien avec le contexte particulier de la vente en ligne.

Ainsi, si la voiture choisie en ligne ne correspond plus aux attentes ou aux besoins de l’acheteur, celui-ci a également 7 jours pour revenir sur sa décision.

Acheter une voiture en ligne ? Possible et même facile !

HGrégoire a rapidement compris l’importance d’offrir à ses clients un service électronique à la fine pointe. Avec une salle d’exposition virtuelle qui compte plus de 3000 véhicules certifiés en inventaire, HGrégoire propose un choix incomparable à ses clients qui désirent magasiner une voiture en ligne.

Pour prendre une décision éclairée au moment de l’achat, ils peuvent même consulter les avis et les analyses de différents experts ainsi que celui des usagers en lisant les commentaires – de précieuses informations pour en apprendre davantage sur les forces et les faiblesses d’un véhicule.

Une fois le choix arrêté, les clients peuvent totalement ou en partie acheter une voiture en ligne et même se la faire livrer à domicile sans frais supplémentaires. Toutes les étapes d’approbation de financement peuvent aussi s’effectuer à distance.

Tout comme pour les achats en succursale, dans le cas d’une insatisfaction, les clients qui procèdent à l’achat d’un véhicule en ligne ont accès à la même garantie de satisfaction de 7 jours.

Livraison à domicile

Toujours dans l’optique d’innover et de mieux répondre aux besoins de sa clientèle, HGrégoire offre maintenant le service de livraison à domicile sans contact ni frais supplémentaires.

Au préalable, chaque véhicule est désinfecté à l’intérieur et l’extérieur afin d’assurer une livraison sécuritaire pour tous.

Envie d’en apprendre plus sur la garantie de satisfaction d’HGrégoire et de trouver le modèle de voiture de vos rêves ? Visitez HGrégoire en ligne ou en succursale !