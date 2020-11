Un témoignage médical incriminant au procès de Michée Roy

Le procès de Michée Roy, cet homme accusé de l'homicide involontaire de son bébé de deux mois survenu en janvier 2015 à Richmond, en Estrie, est entré dans sa sixième journée lundi avec la suite du témoignage du Dr Claude Cyr.

Le pédiatre, qui avait dû interrompre son témoignage jeudi dernier et céder sa place à la barre à un pathologiste judiciaire vendredi, a expliqué au palais de justice de Sherbrooke avoir envisagé momentanément une mort subite du nourrisson pour expliquer le décès du bambin après son arrivée à l'hôpital.

Or, en moins de 48 heures, l'enfant a passé un examen à tomographie axiale de la tête, un examen ophtalmologique et un test à résonance magnétique du cerveau qui ont démontré d'importants saignements intracrâniens.

Dès lors, les spécialistes ont orienté leurs soupçons vers un traumatisme crânien non accidentel, a raconté le Dr Cyr qui témoignait en se basant sur le dossier médical du poupon volumineux de 2191 pages.

Des radiographies de tous les os du corps de l'enfant ont été prises et n'ont révélé aucune fracture, contemporaine aux événements. D'autres tests ont permis de déterminer que le petit Kylen Roy ne souffrait d'aucune maladie métabolique.

Considérant que Kylen était en bonne santé avant les faits et qu'il présentait des signes d'hémorragies et pétéchies rétiniennes et des hématomes d'allure traumatique, l'équipe soignante a conclu avoir affaire à un syndrome du bébé secoué.

Même si l'accusé Michée Roy et sa conjointe de l'époque et mère de l'enfant ont soulevé d'autres hypothèses, par exemple en plaidant que le bébé aurait pu être blessé par un jouet de sa soeur ou encore en se cognant sur l'épaule de son père qui l'a échappé, ces explications demeurent incompatibles avec les lésions et blessures observées, juge le Dr Cyr.

En l'absence d'explications, en présence de lésions aiguës et d'un arrêt cardio-respiratoire inexpliqué, l'enfant a été victime de sévices, conclu le rapport médical.

Le Dr Claude Cyr témoignait pour la poursuite. Son contre-interrogatoire par la défense se fera plus tard cette semaine.