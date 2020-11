Un vétéran veut porter son combat contre l’armée en Cour suprême

Un ancien militaire de Québec qui poursuivait les Forces armées canadiennes pour 500 000 $ à la suite d’une enquête « bâclée » veut porter son combat devant la Cour suprême après avoir été débouté par la Cour d’appel fédérale.

L’ex-caporal Sylvain Lafrenière croyait bien que son « cauchemar » allait prendre fin cette année. En 2018, la Cour d’appel fédérale l’avait autorisé à poursuivre l’armée devant les tribunaux civils. Chose qu’il a faite. Mais un autre jugement de cette même Cour d’appel fédérale en juin dernier a mis à mal ses espoirs d’obtenir réparation.

Son recours est voué à l’échec selon le jugement délivré cet été, puisque celui qui a donné 15 ans de sa vie aux Forces armées canadiennes (FAC) reçoit déjà une pension des anciens combattants.

L’article 9 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif prône l’incompatibilité entre recours et droit à une pension ou indemnité.

M. Lafrenière considère cependant qu’il a subi des atteintes « à ses droits civils, constitutionnels et fondamentaux » et que ceci devrait primer sur l’article 9.

Des préjudices depuis 12 ans

« Depuis 12 ans je subis des préjudices. Harcèlement, atteinte à ma réputation, démolition de mon réseau de contacts, perte de ma seconde carrière, problème de santé permanent et perte de contacts avec des proches », énumère-t-il.

En 2009, les FAC avaient ouvert une enquête à son sujet pour fraude. On lui reprochait alors, entre autres, de réaliser du profit avec la production de DVD en appui à ses frères d’armes déployés en Afghanistan.

Ce n’est qu’en 2012 qu’on l’avisera des raisons de l’enquête en plus de lui faire savoir qu’il est complètement blanchi des soupçons qui pesaient sur lui. Il avait pourtant reçu l’aval de sa chaîne de commandement pour aller de l’avant dans son projet. « C’est une enquête qui a été bâclée », dénonce-t-il.

Par courriel, les FAC ont fait savoir de leur côté que « la Section des normes professionnelles du Grand Prévôt des Forces canadiennes a effectué une enquête et a déterminé qu’aucun acte répréhensible ou comportement non professionnel n’a été relevé de la part des membres de la Police militaire visés. »

Sociofinancement

Le vétéran a mis sur pied une campagne de sociofinancement pour l’aider à continuer son combat jusqu’en Cour suprême. Jusqu’ici, il a déboursé près de 75 000 $ en frais juridique.

« Ils reconnaissent avoir causé des torts envers moi. Ils reconnaissent avoir causé préjudice, mais ils ne veulent pas réparer ces préjudices-là, car ils me disent que j’ai déjà une pension d’ancien combattant ».

Pour les autres aussi

Malgré les frais juridiques qui augmentent, M. Lafrenière n’a pas l’intention de baisser les bras. Il le fait pour lui, dit-il, mais aussi pour les autres militaires qui vivent pareille situation.

Il cite notamment une ancienne militaire qui l’a encouragé à se rendre jusqu’au bout, « car plusieurs n’ont plus le courage et la force de se battre, et les moyens financiers non plus ».

« Je m’en voudrais toute ma vie de ne pas aller au bout de ce combat. Si j’abandonne, ce serait aussi de laisser tomber tous ceux qui ont subi les impacts de cette histoire. Ça ne se fait pas. »

Un cauchemar qui s’éternise

► 1997

Sylvain Lafrenière entre dans les Forces armées canadiennes (FAC). Il intègre le 12e Régiment blindé du Canada, à Valcartier, après son cours de recrue.

► 2008

Le caporal Lafrenière est muté au service des Nouvelles de l’Armée à la suite d’une blessure à un genou qui l’empêche de faire son travail de militaire.

► Septembre 2009

Il est relevé de ses fonctions de journaliste aux Nouvelles de l’Armée. Les FAC l’accusent, entre autres, d’avoir empoché un profit à la suite de la production de DVD pour appuyer les troupes canadiennes en Afghanistan. L’enquête débute, mais on ne lui fournit aucune explication. Il est affecté à d’autres tâches administratives.

► Octobre 2010

Toujours dans l’inconnu, M. Lafrenière dépose un grief pour être « informé par écrit des raisons pour lesquelles il a été relevé de son poste de journaliste ; il veut également savoir les raisons pour lesquelles il est l’objet d’une enquête et qu’il n’a toujours pas été interrogé dans le cadre de celle-ci »

► Février 2012

Il dépose une plainte de harcèlement contre son supérieur, « laquelle est accueillie en partie quelques mois plus tard. » Dans les semaines suivantes, il apprendra qu’il est blanchi sur toute la ligne et que l’enquête est close.

► Novembre 2012

Il est libéré des Forces armées canadiennes.

► 2013 à 2018

Ces années sont marquées par de multiples procédures devant des tribunaux militaires. Une première « autorité » des griefs militaires entendra sa cause, puis ce sera au tour du Comité externe d’examen des griefs militaires, de l’Autorité de dernière instance en matière de griefs militaires, de la Cour fédérale et de la Cour d’appel fédérale.

► Août 2018

Il obtient le droit de poursuivre l’armée devant les tribunaux civils. Il demande 400 000 $ en réparation et 100 000 $ en dommages punitifs.

► Juin 2020

La Cour d’appel fédérale du Canada ferme la porte à tout recours possible.