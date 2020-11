Victoire de Biden: le milieu des affaires de Trois-Rivières soulagé

Plusieurs entrepreneurs des environs de Trois-Rivières ont poussé un soupir de soulagement en apprenant la victoire du président élu Joe Biden, qui devrait se montrer plus posé que son prédécesseur Donald Trump.

Les manufacturiers, dont plusieurs dépendent des exportations vers les États-Unis, ne se font toutefois pas d'illusion et s'attendent à ce que le nouveau locataire de la Maison-Blanche conserve un esprit protectionniste.

Ainsi, le président de FAB 3R, un atelier d'usinage qui exporte les deux tiers de sa production chez nos voisins du sud, s'est dit rassuré par le résultat électoral, tout en étant conscient que les différents commerciaux ne disparaîtront pas du jour au lendemain.

«Là, à tout le moins, les démocrates sont tout de même de bons amis du Canada. On va voir venir les choses. C'est un gouvernement qui va être "parlable". On va être en mesure d'échanger et d'en venir à des ententes qui vont être profitables pour les deux pays», anticipe Yves Lacroix.

Le président du sous-traitant aéronautique Delastek, qui opère un atelier aux États-Unis, faisait lui preuve d'un certain scepticisme, tout en étant prêt à donner une chance à M. Biden.

«On a écouté les débats. Qu'est-ce qui est ressorti? On n’est sûr de rien. Ce n'est pas aussi tranchant qu'avec M. Trump», a confié Claude Lessard.

Le maire de Louiseville, pour sa part, a déconseillé à Donald Trump de s'accrocher au pouvoir. Yvon Deshaies l'avait pourtant appuyé en 2016 et lui avait même adressé officiellement, par écrit, ses félicitations.

«Tant qu'à moi, c'est terminé. D'ailleurs, on a vu ses sénateurs lui dire d'arrêter. Là, c'est perdu. C'est terminé», croit Yvon Deshaies.

Le règne de Donald Trump avait suscité un certain climat de méfiance chez les exportateurs. Ainsi, l'entreprise Mongrain Vertical Transport de Grandes-Piles, qui opère une usine dans le New Jersey avec notamment comme clients le métro de New York et l'aéroport la Guardia, s'était rigoureusement abstenue depuis quatre ans du moindre commentaire public.

«On était sur nos gardes», a reconnu son président Sylvain Mongrain. L'entreprise craignait que le moindre mot de trop contre l'administration Trump ne se retourne contre elle.

«Maintenant les gens d'affaires vont respirer un peu mieux», croit M. Mongrain.