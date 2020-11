Victoire de Kamala Harris : «je peux faire la même chose», se réjouissent des élèves de son école secondaire

La victoire de la vice-présidente élue des États-Unis Kamala Harris a des échos à l’école secondaire de Westmount où elle a obtenu son diplôme en 1981.

• À lire aussi: Joe Biden se met au travail en faisant fi des résistances de Trump

• À lire aussi: Joe Biden élu président, tous les développements

• À lire aussi: Une première femme vice-présidente des É.-U.

Si les enseignants et membres du personnel ressentent de la fierté, les étudiants, eux, sont surtout inspirés par son passage entre les murs de l’établissement.

Écoutez le chroniqueur de politique internationale Loïc Tassé avec Benoit Dutrizac sur QUB Radio:

«Ça m’inspire parce que je me dis que si elle l’a fait, je peux faire la même chose. Le fait qu’elle est Noire aussi ça m’inspire beaucoup», a confié une élève du Westmount High School, rencontrée à son arrivée lundi matin.

«Ça te donne un sentiment de fierté. Ça te dit que "ah, moi aussi je pourrais faire quelque chose de remarquable"», a admis une autre élève.

La direction de l’école a prévu plusieurs événements pour souligner la victoire de l’ancienne étudiante de l’école.

«Pour l’instant, on commence à décorer un petit peu. On a commandé des biscuits à son nom pour tout le personnel enseignant et les élèves et on aimerait lui envoyer une vidéo avec des messages pour la féliciter», a indiqué la directrice adjointe du Westmount High School, Laetitia Kachmar.