DUMAS, Jean-Marc

À Hudson, le 6 novembre 2020, est décédé Jean-Marc Dumas, époux de Aline Racine.



Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants Michel (Nicole), Jean (Christine), Sylvie (feu Gilbert), Johanne (Marc), ses petits-enfants, Maxime, Sandrine, Marc-Étienne, Brielle, Renaud, Octavia, Benjamin, Roseline et Brennan ainsi que ses arrière-petits-enfants, Mael et Matt, de nombreux parents et amis.



Étant donné les circonstances actuelles, la rencontre à la maison funéraire aura lieu en toute intimité et sur invitation seulement.



En guise de remerciements, vous êtes invités à faire un don à la Fondation de la Maison de soins palliatifs Vaudreuil-Soulanges, par la poste (90 Como Gardens, Hudson (Qc), J0P 1P0 ou par téléphone au (450) 202-2202, poste 133 - www.msvps.org





