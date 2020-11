BRUNELLE, Léo

C'est avec un infinie tristesse que nous vous annonçons le décès de Léo Brunelle, survenu le 5 novembre à l'Hôpital général du Lakeshore, des suites de la Covid 19.



Il laisse dans le deuil sa femme bien-aimée des 63 dernières années, Louise Bibeau; ses enfants adorés Dominique, Marie-Claude (Patrick Rioux), Luc (Denise Mercille), Martine (Roger Duchesne) Isabel (Richard Matte) et ses chers petits-enfants Louis-Simon, François-Olivier, Victor Emmanuel, Anne-Louise, Marie-Hélène, Gabrielle, Emile, Félix, Jérémi, Tristan, Catherine, Marie-Ève, Emilie, Marie-Véronique, Jean-Christophe et Pierre-Karl.



Il laisse également dans le deuil ses soeurs Lise et Monique, son frère Jean ainsi que plusieurs parents et amis.



Comptable agréé de formation et membre à vie de l'Ordre des CPA, il a occupé des postes de haute direction au sein des Journaux Trans-Canada et par la suite des Distributions Eclair. Entrepreneur dans l'âme, il crée en 1977, Presse-Import Léo Brunelle Inc. Sa perspicacité et son flair, son sens inné des affaires, sa passion pour le monde de l'édition ont permis aux québécois de découvrir à grande échelle la bande dessinée européenne. Mentionnons le succès phénoménal d'Astérix sans oublier celui qu'a connu tous les produits dérivés de l'émission pour enfants Passe-Partout.



Il était doué pour le bonheur et par la beauté du monde. Le son des vagues d'un bord de mer, la musique classique et les grands airs d'opéras. L'odeur d'une fleur et d'un bon vin. Le magnétisme d'une oeuvre d'art et de la ville de Paris. L'élégance d'un beau vêtement, l'esthétique d'une belle voiture.



Homme admiré, souriant, persévérant, bon vivant qui avait su au fil des ans conserver la faculté d'émerveillement.



Il nous lègue des valeurs profondes de générosité, de partage, de joie de vivre et d'amour.



Au lieu de fleurs, des dons à l'oeuvre de Saint Frère André, seraient appréciés.



" Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absents, dans la mémoire des vivants"

Jean d'Ormesson



Compte tenu de la situation actuelle, les funérailles se tiendront dans la plus stricte intimité.

CENTRE FUNÉRAIRE CÔTE-DES-NEIGES