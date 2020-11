Une biobanque unique au monde

Créée il y a plus de 20 ans, la banque de tissus humains de l’IUCPQ, appelée biobanque, a permis de nombreuses avancées dans l’analyse et le traitement du cancer du poumon.

« C’est comme une bibliothèque dans laquelle, au lieu d’accumuler des livres, on emmagasine des prélèvements de tissus humains qui proviennent de patients qui ont souffert du cancer du poumon », explique le Dr François Maltais, de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ).

Photo courtoisie

Au moment où la 4e édition du Mois de la sensibilisation au cancer du poumon de la Fondation de l’IUCPQ bat son plein, la biobanque de l’établissement compte plus de 4000 échantillons prélevés depuis 1998.

« Elle est unique au monde, c’est un véritable fleuron. La combinaison du regroupement des tissus humains sains et cancéreux, du sang et des informations cliniques d’un même patient font qu’elle est excessivement efficace », souligne celui qui est chef du Département disciplinaire de pneumologie et de chirurgie thoracique.

Photo courtoisie

Découvertes

Les informations qui sont conservées dans cette « bibliothèque » permettent de mieux comprendre certaines maladies et de mieux les soigner. Pour les chercheurs, il s’agit d’une « gigantesque mine d’or » spécialisée dans le domaine de la pneumologie, de la cardiologie et de l’obésité.

«On a pu mettre en évidence des combinaisons de gènes qui vont rendre les personnes plus susceptibles de développer telle variante du cancer du poumon, par exemple », cite comme découverte le Dr Christian Couture, chef du service de pathologie de l’IUCPQ.

« C’est justement la clé de la lutte à cette maladie », poursuit-il.

C’est notamment en comparant les tissus d’un nouveau patient avec ceux de plusieurs malades dans les 20 dernières années que des diagnostics plus précis peuvent être posés et que des avancées scientifiques surviennent.

Collaborations

« Ça permet d’accélérer énormément les connaissances au sujet de variantes moins fréquentes d’un cancer puisque celles-ci [les différentes variantes] s’accumulent avec les années », précise le Dr Couture.

Photo courtoisie

Pour le pathologiste, cette banque de tissus fait rayonner l’Institut et la Ville de Québec à l’international. Étant donné son ampleur, il arrive même que des pays étrangers entament des projets de recherches en collaboration avec l’IUCPQ.

« La découverte des gènes activés et désactivés par le tabagisme, qui reviennent à la normale lorsqu’on arrête de fumer, était une collaboration internationale avec la Colombie-Britannique et les Pays-Bas », mentionne-t-il.

« Les consortiums internationaux n’en reviennent pas de voir comment nos tissus sont bien conservés et l’apport incroyable de la biobanque dans la recherche contre le cancer », confirme le Dr Maltais.

Photo courtoisie

Le parcours des tissus prélevés