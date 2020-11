Caron se dit «gonflé à bloc»

« Gonflé à bloc » après des mois loin de la compétition, Jean-François Caron reprend l’action mercredi au prestigieux World’s Strongest Man. Et l’occasion est belle de devenir le premier Québécois à remporter « le titre que tous les hommes forts veulent gagner ».

Titulaire d’une quatrième position l’an dernier et cinquième en 2018, l’athlète originaire de la municipalité de Les Hauteurs, dans le Bas-Saint-Laurent, compte parmi les favoris du plus renommé des événements rassemblant des athlètes de force.

Si le colosse de 6 pi 3 pouces et 365 lb n’est pas du genre à vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué, il est toutefois capable de reconnaître que les astres semblent alignés en sa faveur cette semaine sur les plages de la côte ouest-floridienne, à Bradenton.

« La Montagne » n’y sera pas

D’abord, les épreuves au programme tombent dans ses cordes. Ensuite, il est dans une forme splendide et il ne traîne pas de blessure, jure-t-il. Surtout, les trois gaillards ayant monopolisé le podium l’an dernier sont absents.

Il n’aura donc pas à affronter, entre autres, l’Islandais Hafpor Julius Bjornsson, alias La Montagne, personnage qui a marqué les esprits dans la populaire série Game of Thrones en raison de sa charpente. « Ils ne seront pas là et ça ouvre beaucoup le jeu. Mais la compétition va être relevée et je prédis même que ce sera le World’s Strongest Man le plus serré qu’ils n’ont jamais eu », avance le costaud de 38 ans en entrevue avec Le Journal, à la veille d’attaquer la première série d’épreuves.

Ils seront 25 athlètes de force, répartis dans cinq groupes et devront affronter quatre épreuves. Les premiers de chaque groupe vont directement en finale tandis que la deuxième et la troisième position s’affrontent dans une épreuve ultime avec en jeu un laissez-passer pour la finale.

Se disant « en très grande forme », il est convaincu de pouvoir terminer au sommet de son groupe et de prendre part à une septième finale consécutive de l’événement. « Il n’y a pas eu de compétition depuis longtemps. Les gars se sont entraînés et seront plus que prêts. J’ai confiance à 100 % de remporter mon groupe », répète-t-il durant l’entretien. Et il ne cache pas qu’il aimerait bien être le premier Québécois depuis Dominic Filiou, en 2005, à grimper sur le podium. « C’est le titre que tous les hommes forts veulent gagner. Une victoire, pour moi, ce serait la réussite de ma carrière », rêve-t-il.

Rôle de mentor

Jean-François Caron ne sera pas le seul représentant de l’unifolié à multiplier les prouesses physiques au cours de la semaine. À 29 ans, le Franco-Ontarien Maxime Boudreault en est à une première présence au World’s Strongest Man.

Du haut de ses 38 ans, Caron a choisi de porter le chapeau de mentor auprès de son compatriote. D’ailleurs, au moment de raccrocher avec l’auteur de ces lignes, les deux hommes s’apprêtaient à « essayer des épreuves », question de se plonger dans l’atmosphère. « Je comprends que c’est une nouvelle expérience ici et il y a un peu de nervosité. Je vais essayer de l’aider à gérer tout ça. »

► Les qualifications ont lieu mercredi et jeudi. La grande finale, qui compte six épreuves, sera disputée samedi et dimanche.