ST-AUBIN, Jeannine

À la Cité-de-la-Santé de Laval, le 4 novembre 2020, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Jeannine St-Aubin, épouse de M. Eugène Paré.



Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.



La famille recevra les condoléances, jeudi, le 12 novembre, de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que vendredi, le 13 novembre, dès midi :



1934 CHEMIN STE-ANGÉLIQUE, ST-LAZARE

www.maisonfuneraireroussin.com



Les funérailles seront célébrées vendredi, le 13 novembre, à 14h, en l'église St-Thomas d'Aquin de Hudson, suivies de l'inhumation au cimetière de la même paroisse.