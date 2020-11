Christian McCaffrey de retour à l’infirmerie

Les Panthers de la Caroline pourraient bien être de nouveau privés des services du porteur de ballon Christian McCaffrey.

Celui qui effectuait un retour au jeu cette semaine s’est blessé à une épaule dans l’affrontement contre les Chiefs de Kansas City.

Selon ce qu’avançait le réseau NFL Network, le demi offensif pourrait rater le match des siens contre les Buccaneers de Tampa Bay, dimanche prochain.

Lundi, lors de son point de presse, le quart-arrière Teddy Bridgewater a affirmé que l’état de santé de son coéquipier allait être évalué tous les jours d’ici à leur prochaine partie.

McCaffrey s’était blessé à une cheville lors de la deuxième semaine d’activités et avait raté six rencontres des Panthers.

Contre les Chiefs, le porteur de ballon avait salué son retour au jeu en inscrivant deux touchés, un au sol et un via les airs. Il a également amassé 69 verges en 18 courses et 82 autres verges en 10 attrapés.