Comment réveiller ma fille à propos de son chum?

Divorcée depuis un an, ma fille de 38 ans fréquente depuis six mois un gars de son âge au passé troublant. Comme j’ai toujours eu une très belle relation avec elle, elle me dit tout...ou presque. Dès le début de cette fréquentation, elle m’a confié qu’il avait un casier judiciaire, mais sans plus. Ajoutant un peu plus tard qu’il était très jaloux et dépressif. Pour finir par me dire qu’elle avait mis fin à cette relation malsaine.

Quelque mois plus tard, quand elle m’a appris que le garçon étaitrevenu dans sa vie, je suis allée au Palais de justice pour consulter son dossier judiciaire. J’y ai appris que pendant plusieurs années il avait fait des vols, parfois avec séquestrations (son frère est d’ailleurs encore en prison), et qu’il avait écopé de plus ou moins douze ans de prison. J’ai fait part de ça à ma fille qui, pour la deuxième fois, m’a dit que cette histoire était finie, et de ne surtout pas m’inquiéter, puisqu’elle était très consciente de ce qu’elle faisait.

Et dernièrement, il est de nouveau revenu dans sa vie. J’ai alors dit à ma fille que je n’approuvais pas son choix et que jamais ce garçon ne serait le bienvenu chez moi. Ce que j’aimerais savoir,c’est « Comment peut-elle être amoureuse et s’accrocher à un gars comme ça ? Qui de plus n’a pas d’auto, ce qui l’oblige elle, à aller le chercher ». Elle me dit qu’il lui fait du bien. Je peux comprendre que c’est sur le plan physique. Mais comment psychologiquement parlant, peut-elle trouver que c’est une bonne personne ?

Je suis consciente qu’il ne me revient pas de choisir les personnes qu’elle fréquente, mais je ne puis m’empêcher d’être très inquiète pour elle et ses deux jeunes enfants. Ne pouvant parler de ça à personne, je me confie à toi, car j’ai un sérieux besoin de tes mots pour y voir clair.

Une maman très inquiète

Vous avez raison d’être inquiète, en même temps que vous devez garder en tête que le plus important est de préserver votre relation privilégiée avec votre fille. Tout en ne vous privant pas de lui dire ce que vous en pensez, comme vous venez de le faire. Il faut maintenir le dialogue, car c’est votre seule façon de la rendre consciente du danger qu’elle court en fréquentant ce monsieur.

Sur le plan affectif, que vous semblez assimiler au plan psychologique, je vous signale que, comme le cœur a ses raisons que la raison ne comprend pas, il existe un profil de femme qui est fasciné par les voyous qui mettent du piquant dans une vie qu’elles trouvent ennuyeuse. Votre fille en fait peut-être partie.

Vous devriez aussi l’interroger sur l’impact d’un homme semblable sur ses enfants. Eux qui ont besoin de modèles pour évoluer, que peuvent-ils gagner à voir leur mère fréquenter quelqu’un pour qui les barrières entre ce qui est permis ou pas, ce qui est moral ou pas, sont aussi poreuses ?