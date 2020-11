Trudeau demande de ne pas trop relâcher les consignes sanitaires

Le premier ministre fédéral Justin Trudeau appelle les municipalités et les provinces à éviter de trop relâcher les restrictions sanitaires visant à infléchir la courbe de propagation de la COVID-19.

«J’espère qu’aucun leader au pays n’assouplit la vigilance au niveau de la santé publique parce qu’il ressent la pression de ne pas fermer des entreprises ou de ralentir l'économie», a-t-il déclaré mardi en conférence de presse à Ottawa.

Le premier ministre fédéral a fait valoir que le coût à payer pour les entrepreneurs serait encore pire, à long terme, si les mesures sanitaires sont trop permissives et que la COVID-19 sévit de plus belle.

«Vaincre la COVID-19 est la seule façon de protéger notre économie», a-t-il martelé.

Pressé de questions sur cet appel à la prudence, le premier ministre s’est contenté de dire qu’il travaille de pair avec ses homologues des provinces et territoires depuis le début de la crise. Il a affirmé qu’il n’estime pas nécessaire que son gouvernement invoque la Loi sur les mesures d’urgence pour l'instant.

Par ailleurs, M. Trudeau a indiqué que Santé Canada a approuvé une nouvelle technologie permettant de dépister la COVID-19 en un peu plus de 15 minutes, le Bd Veritor de l’entreprise américaine Becton Dickinson And Company. Ottawa a commandé 7,6 millions de ces tests et une première portion de cette livraison arrivera dans les prochaines semaines.

«À ce jour, nous avons fourni plus de 3,3 millions de tests de dépistage rapide aux provinces et aux territoires, et plusieurs autres suivront», a-t-il précisé.

À la veille du jour du Souvenir, Ottawa a aussi annoncé un investissement de 20 millions $ pour la mise sur pied d'un fonds d'urgence à l’appui des organismes de vétérans.